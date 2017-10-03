Instagram, Yeni Alışveriş Yapma Özelliğini Kullanıma Sundu

Instagram, alışveriş yapma özelliğini yeni kullanıcılarının kullanıma sundu. Çok yakında bu özelliğin tüm dünyadaki kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Instagram, 2016'ın Kasım ayında kullanıcıların uygulamadan ayrılmadan satın almaya yönlendirmek amacıyla alışveriş yapma özelliğini test etmeye başlamıştı.

1 yıldır devam eden ''Alışveriş Yapma'' özelliğinin kullanıcı kitlesini genişletmek için Instagram, Bigcommerce kullanıcılarına da bu özelliği kullanıma açtı. Sadece ödeme adımına geçmek için uygulama dışına çıkmanız gereken özellik, bir süredir yalnızca ABD'de ki küçük bir gurup kullanıcıya açılmış durumdaydı.

Şu an bile test aşamasında olan bu özelliğe Bigcommerce kullanıcılarının da dahil olması, özelliğin yakın bir zamanda daha geniş kullanıcı kitlesine açılacağının sinyali niteliğinde.

İlk etapta 20 ABD merkezli perakende markasının kullanımına sunulan bu özellik, yakın zamanda tüm dünyaya sunulacak. 2 milyondan fazla reklam veren sayısına ulaşan Instagram, alışveriş yapma özelliği sayesinde firmaları kendisine reklam vermesine teşvik ediyor.