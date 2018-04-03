Apple'ın geliştiricilerden Apple Watch için özel uygulama geliştirmesini istemesi üzerine Instagram, Apple Watch desteğini sonlandırdı.

Bildiğiniz üzere daha önceden teknoloji devlerine ait olan eBay, Amazon, Google Maps gibi uygulamalar, Apple’ın akıllı saati Apple Watch’a verdikleri desteği sonlandırmışlardı. Şimdi de Facebook’un görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, akıllı saat sektörünün lideri olan Apple Watch’tan çekildi.

Apple, kısa süre önce uygulama geliştiricilerden uygulamalarını iPhone ile eşleştirerek çalıştırmak yerine Apple Watch için yerel bir uygulama geliştirmelerini istemişti. Fakat bu istek uygulama geliştiriciler için ekstra yük anlamına geliyordu. Hem de birkaç milimetrelik bir ekran için.

Instagram’ın Apple Watch gibi küçük ekrana sahip bir cihaz için neden destek verdiği zaten çok anlaşılamıyordu. Fakat Apple, Instagram’ın Apple Watch’ta olmasını anlamlandırmakla kalmadı, bir de Apple Watch’a özel bir uygulama geliştirmesini istedi. Bu ‘tuhaf’ istek, Instagram’ın Apple Watch desteğini sonlandırması ile son buldu.