Instagram'dan gereksiz yere silinen fotoğraflara çözüm geldi. Bundan sonra arşivleme özelliği sayesinde fotoğraflarınızı silmeden gizleyebileceksiniz.

Instagram, geçtiğimiz ay Android ve iOS kullanıcılarının herhangi bir fotoğraf veya video silmeden fotoğrafları gizlemesi için yeni bir özellik getirmişti. Yeni arşiv seçeneği sayesinde profilinizde çıkmalarını istemediğiniz fotoğrafları gizleyebiliyordunuz. Bazı fotoğrafların size özel olmasını istiyor olabilirsiniz, zor bir gecenin ardından sabah kalktığınızda komik anılarınızı Instagram’da görebilirsiniz. Bunu görmek güzel anıları ortaya çıkarsa da herkesin görmesini istemiyor olabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken fotoğraflarınızı arşivlemek.

Bu özellik kademe kademe kullanıcılara aktarılıyordu. Facebook sonunda duyuruyu yaptı ve tüm Android ve iOS kullanıcılarına güncellemenin geldiğini bildirdi.

Instagram’da arşivleme yapmak çok basit. Bunun için yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağız.

Öncelikle arşivlemek istediğiniz fotoğrafınıza gidin.

Fotoğrafınızın sağ üst tarafında yer alan “dikey üç noktaya” tıklayın.(iOS'ta yatay)

Çıkan açılır menünün en üstünde yer alan “Arşivle” seçeneğine tıklayın.

Fotoğrafınız artık yalnızca size özel olacak. Üstelik profilinizin sağ üst kısmında yer alan saat benzeri ikona giderek arşive ulaşabilir ve tekrar paylaşmak istediğiniz fotoğrafları aynı işlemi yaparak arşivden çıkarabilirsiniz.

Yeni özellik, Instagram V10.21 ve üzeri iPhone ve Android kullanıcıları için geçerlidir. Telefonunuzda bu özellik gözükmüyorsa güncellemeleri kontrol etmenizi öneriyoruz.