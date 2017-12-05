Instagram, fazla beğeni almak için doğal yaşama zarar veren kullanıcıların önüne geçebilmek için bir etiket listesi oluşturdu ve bu etiketlere göre kullanıcılara uyarılarda bulunacak.

Eğer ünlü bir pop ya da film yıldızı değilseniz, Instagram’da fazladan beğeni almak için özel bir şeyler yapmak zorundasınız. Instagram kullanıcılarının beğeni almak için en fazla başvurduğu yol ise hayvanlar ile fotoğraf yüklemek.

Evcil hayvanlarımız ile fotoğraf çekinmek eğlenceli olabilir. Hatta ne olduğunu anlamasa da onunla ilgilendiğimiz için muhtemelen evcil hayvanımız da bu durumdan memnun olacaktır. Fakat doğal hayattaki hayvanlar için aynı şey geçerli değil.

Instagram, World Animal Protection (Dünya Hayvanları Koruma Örgütü) ile birlikte doğal yaşamı korumak için oluşturduğu yeni bir etiket listesi ile hayvan istismarı ve şiddeti konusunda kullanıcılarına uyarılarda bulunuyor.

Yeni pop-up uyarıları ile Instagram kullanıcıları kaçak avlanma, doğa turizmi şirketleri ve hayvan ticareti ağları hakkında ‘hayvanlara ve doğaya zararlı davranış’ uyarıları alacaklar. Böylece beğeni almak için doğaya zarar verilemeyecek.

Yeni uyarı sistemi, Instagram’ın intiharı önleme uyarıları ile benzer şekilde çalışmaktadır. Kullanıcılar ‘kara listedeki’ etiketlerden birini kullandıklarında Instagram, kullanıcıyı ‘hayvan istismarı’ konusunda uyaracak.

Dünya Hayvanları Koruma Örgütü, daha önce yaptığı açıklama ile Instagram’ın kullanıcı klavuzunda doğal hayvanların istismar edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi bulunması ve kullanıcıların uyarılması gerektiğini belirtmişti.

Şimdi örgüt, Instagram ile birlikte hazırladığı liste sayesinde kullanıcıların doğal yaşama zarar vermesinin bir nebze de olsa önüne geçebilecek. Doğal hayvanlara zarar verebileceğinin farkında olmayan kişiler, bu uyarılardan sonra selfie çekerken iki kere düşüneceklerdir.