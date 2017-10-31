Instagram Sağdan-Sola Yazılıp Okunan Dilleri Destekliyor

Arapça ve İbranice gibi sağdan-sola yazılıp okunan diller sonunda Instagram tarafından destekleniyor.

Instagram sonunda yeni bir güncellemeyle İbranice, Arapça ve Farsça'nın en popülerlerini oluşturduğu sağdan-sola yazılıp okunan dillere destek veriyor.

Instagram'ın desteklediği 36 dilin arasına katılan bu diller, diğer dil seçenekleri gibi uygulamanın tamamında (kullanıcı adları hariç) yer alacak. Bu güncellemenin bu kadar geç geldiğini sorguladığımızda ortaya çıkan şey oldukça basit. İngilizce'de oluşturulmuş bir uygulamaya Arapça gibi bir dili eklemek, İspanyolca gibi bir dili eklemeye kıyasla çok daha zor. Bu durum, dilin sağdan-sola doğası sebebiyle Instagram'ın tüm uygulamayı baştan düzenlemesine sebep olmuş durumda.

Bir açıklamasında Instagram'ın kurucularından Mike Krieger şöyle diyor: "Instagram'ın kullanıcıların en çok kucaklayan ve çeşitliliğe destek veren platform olduğunu bu güncellemeyle pekiştirmiş olmamızdan gurur duyuyorum. Umarım bu güncellemeden sonra daha da çok İbranice, Arapça ve Farsça konuşan kullanıcılar Instagram'ı kullanabilmeye başlar ve diledikleri kişiler ve ilgilerini çeken şeylere bağlanabilirler."

Android versiyonu yayınlanmaya başlanan güncellemenin iOS versiyonun hala üzerinde çalışıldığı firma tarafından ifade edildi. Bu durumu oldukça mantıklı buluyoruz zira bu bahsettiğimiz dilleri kullananların %70'i Android cihazlara sahipler. MENA bölgesinde (Orta Doğu - Kuzey Afrika) Instagram'ı aktif olarak kullanan 60 milyon kişinin olduğunu dikkate aldığımızda bu güncellemenin bir çok kişiyi mutlu edeceğini şimdiden söyleyebiliyoruz.