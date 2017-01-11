Instagram Artık Snapchat Benzeri "Hikayeler" Özelliğinde Reklam Gösterecek

Geçitğimiz aylarda Snapchat'in hikayeler özelliğinin bir benzerini kendi platformuna da getiren ve oldukça yoğun ilgi gören Instagram bu özelliği bir reklam modeline dönüştürüyor.

Kullanıcı etkileşiminin en yüksek olduğu sosyal ağlardan biri olan Instagram, yaklaşık iki yıl önce başlattığı gönderi reklamları modeliyle gelir elde ediyordu. Bir süredir aynı reklam modelini uygulayan Facebook'a bağlı Instagram, şimdi de hikayeler özelliğinde reklam göstermeye başlıyor.

Hatırlayacak olursanız hikayeler özelliği Instagram'a geldiğinde birçok kullanıcı Snapchat'ten özellik çaldığı nedeniyle Instagram'ı suçlamıştı ancak ona rağmen Instagram, kısa bir süre içinde hikayeler özelliğini günlük 150 milyon kişiye kullandırmayı başardı. Şirket şimdi ise bu alanı da bir model gelirine çevirecek. Instagram'ın "Hikayeler" bölümündeki reklam hizmeti şimdilik dünyada 30 şirketle sınırlı. Hikayeler alanına reklam veren şirketler arasında Türkiye'den ise Akbank bulunuyor.

Açıkçası bir dönem hiç reklam olmamasıyla kullanıcı kazanan ve bir süre sonra reklam göstermesiyle birlikte "adamlar nereden ekmek yiyecek, tabii reklam olsun" şeklinde yorumlar alan Instagram bu alanda da reklam göstermesiyle bir anlamda her yerden reklamlarla kullanıcıları saracak. Umarız ki bu reklamlar kullanıcıları rahatsız edecek boyuta gelmez.