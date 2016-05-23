Instagram'a Uygulama Olmadan Fotoğraf Yüklemek Artık Mümkün!

Mobil tarayıcınızdan "instagram.com" adresine giderseniz yeni bir özellikle karşılaşacaksınız: Artık yükleme yapmak için uygulayamaya ihtiyacımız yok.

Facebook’un Instagram’daki ışığı görüp onu satın almasından bu yana aslında epey bir zaman geçti ve Instagram çok değişti. Gittikçe daha verimli bir şekilde çalışan uygulamada artık daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, çoklu paylaşımlar ve daha uzun süreli videolar görmek mümkün.

Ancak uygulamaya erişiminiz olmadığı anlarda, mobil tarayıcıdan Instagram’a girip sadece yüklenen resimlere göz atabiliyordunuz. Mobil internet sitesine yapılan son güncellemeyle artık bu durum ortadan kalktı:





Fotoğrafı paylaşırken bir efekt uygulayamıyor, video yükleyemiyor ve doğrudan mesaj gönderemiyorsunuz. Ancak Hikaye paylaşımına devam etmek isterseniz mobil internet sitesi üzerinde artık o da mümkün. Hatta Instagram'ı kullanmıyorsanız, mobil internet sitesi üzerinden bir profil oluşturabiliyorsunuz.

Daha önce bildirimleri ve ana ekrandaki akışımızı görmemize izin veren Instagram, neredeyse uygulama sürümünün tam fonksiyonlu halini tarayıcılarımıza da getirmiş oldu. PC’lerimiz için ne zaman böyle bir güncelleme olacağı konusu ise tam bir muallak. Firma kendisini mobil platform olarak konumlandırıyor ve hizmetini mümkün olduğunca mobil cihazlar özelinde genişletiyor. Ayrıca yerleşik mobil web deneyimi, şirketin veri bağlantısına veya kullanılan telefona bakılmaksızın, platformu daha erişilebilir hale getirme girişimine dayalı olarak gerçekleşti.

Gelelim İşin Çakallık Aşamasına: Instagrama Bilgisayardan Nasıl Fotoğraf Yüklerim?

Mobil tarayıcınızdan girdiğiniz siteler, mobil görünüme uyarlanmıştır ve bilgisayarlarınızdaki sitelerden farklıdır. Instagram her ne kadar bilgisyarlarımız üzerinden fotooğraf yüklemeyi mümkün kılmasa da mobil site sürümlerini tarayıcınızdaki basit bir işlem sırasıyla görüntüleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki Chrome tarayıcıdan www.instagram.com adresine gidiyorsunuz. Ana sayfa yüklendiğinde;

İlk Adım: Sayfaya sağ tıklayıp "İncele" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ya da;

Windows kullanıcısıysanız CTRL + SHIFT + C tuşlarına aynı anda,

tuşlarına aynı anda, Mac kullanıcısıysanız CMD + SHIFT + C tuşlarına aynı anda basın.

İkinci Adım: Açılan sağ panelde Toggle Device Toolbar butonuna tıklayın. Bu görüntülenen internet sitesini mobil sürüme dönüştürecektir.

Son Adım: Tıpkı mobil cihazlarınızıdaki gibi bir görünüm elde ettiniz. Merak etmeyin, siteden çıkanca her şey eski haline dönecektir. Artık mobilde internet sitesinde ne yapıyorsanız aynısını burada da gerçekleştirebilirsiniz. Tebrikler :)

Örnek olarak aşağıdaki paylaşımı tamamen bu şekilde, bilgisayarım üzerinden gerçekleştirdim:

Bizi Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. :)