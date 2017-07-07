Dünya çapındaki Instagram kullanıcıları, son 24 saat içinde hiçbir açıklama olmadan hesaplarının silindiğini dile getirdiler. Twitter ve Facebook üzerinden şirketin hesabına ulaşmaya çalışan mağdur kullanıcılar tepkili.

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram’ın son birkaç gündür başı feci ağrıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, hesaplarının silindiğini ve giriş yapamadıklarını söyledikleri mesajlarla şirkete ulaşmaya çalışıyorlar. Konu hakkında açıklama yapan bir şirket sözcüsü şunları söyledi: “Bazı kullanıcıların hesaplarından atılmalarına neden olan hatanın farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede sorunu çözmeye çalışıyoruz.”

"Hesabım silindi, lütfen bize cevap verin"

"Umrumuzda bile değil (Instagramın paylaşımına yönelik), hesaplarımızı geri verin. Onlara sahip olmak için çok çalıştık ve hiçbir neden yokken silindiler."

"Hiç bir uyarı yapılmadan ticari hesapları silinen 4 başka kişiye rastladım. Bir çok mağdur var."

Kullanıcılar kendi hesaplarına erişemedikleri gibi, herhangi bir etiketlenen içerikten profillerine ulaşmaya çalıştıklarında “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” mesajı görüntüleniyor. Açıklamalara göre kapatılan hesapların ortak bir özelliği ya da belirgin bir tarzı yok ve ticari Instagram hesapları da olaya karışmış durumda. Yani kapatma işlemleri tamamen raslantısal gerçekleşmiş gibi duruyor. Saatler geçmesine rağmen hataya ilişkin özel olarak bilgilendirilmeyen kullanıcıların arasında, hesaplarını doğrulamak için telefon numaralarını giren fakat doğrulama SMS’i almayan kullanıcılar da var.

Sorunun kaynağı ve neden geçekleştiği hakkında net bir açıklama yok. Instagram ekibinin en kısa süre içinde sorun için güncelleme yayınlaması ve açıklama yapması bekleniyor.