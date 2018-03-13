İlgi düzeyine göre oluşturulan ana sayfadaki gönderi karışıklıkları ile baş edemeyen Instagram, kronolojik ana sayfa düzenini geri getirmek için testlere başladı.

Facebook, uzun zaman önce Instagram ana sayfasını Facebook ana sayfasından farklı bir düzende oluşturmak, ayrıca kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini sağlamak için kronolojik düzeni kaldırmış, yerine ilgi düzeyine göre bir düzen getirmişti. Bu düzen, içeriklerin platforma yüklendiği tarihten bağımsız olarak kullanıcıların en çok etkileşime girdikleri Instagram hesaplarının gönderilerini ana sayfanın en üstünde görmelerini sağlıyordu.

Bu düzen, kulağa ilk başta hem Instagram’ın hem de kullanıcıların karlı çıkacağı bir düzenmiş gibi gelebilir. Fakat bu düzen ile birlikte bazı ciddi sorunlar da baş gösterdi. Öncelikle yeni düzeni oluşturan algoritma ile birlikte uygulamayı kapatıp açtığınızda çok yakından takip ettiğiniz birinin fotoğrafının ana sayfada göremeyebiliyor, buna karşın nadiren gönderisini beğendiğiniz bir sayfanın gönderisini ana sayfanın tepesinde görebiliyordunuz.

Bununla birlikte algoritma, tek bir hesabın gönderilerini de birbirine karıştırabiliyordu. Bu karışıklık, yakından takip ettiğiniz bir sayfanın iki gün önce paylaştığı gönderinin, iki saat önce paylaştığı gönderinin üzerinde görünmesine neden olabiliyordu. Ayrıca eğer fazla takip edilen kişiye sahipseniz, bazı hesapların gönderileri ana sayfanızın dipsiz kuyusunda kaybolabiliyordu.

Daha da önemlisi ben neden tüm makaleyi geçmiş zamanda yazdım? Çünkü tüm bu sorunlara bir çözüm getiremeyen Instagram geri adım atarak yeniden kronolojik ana sayfayı test etmeye başladı. Kronolojik ana sayfanın ne olduğunu açıklamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. En basit şekilde gönderiler, yükleme tarihlerine göre sıralanacak ve gönderiyi paylaşan hesabı ne kadar yakından takip ettiğiniz gönderinin ana sayfadaki konumunda herhangi bir etkisi olmayacak.

Siz Instagram’ın yeniden kronolojik düzene geçmesini nasıl yorumluyorsunuz?