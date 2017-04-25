Instagram çağı, fotoğrafçılık sanatının sonu mu oldu? Film yapımcısı Peter McKinnon fotoğraf basmanın keyfini bize bir kez daha anımsatıyor.

Fotoğraflarınızı basın. Bu küçük tavsiyenin nedeni elinizde bir fotoğraf tutmanın basit zevki değil; aslında fotoğraflarınızı basmak daha iyi bir fotoğrafçı olmak için çok yararlı. Üstelik bu tavsiye bizden değil, film yapımcısı Peter McKinnon'tan geliyor.

Eskiden fotoğraf iki parçalı bir süreçti. İlk bölüm fotoğraf çekmekti, ikincisi ise bunu basmaktı. Dijital fotoğrafçılığın ortaya çıkışı ile ikinci kısım yavaş yavaş silindi ve her şey internette paylaşıma indirgendi. Peter McKinnon bu geçiş sırasında, fotoğrafçılık sanatında pek çok şeyin kaybolduğunu düşünüyor.

Peter McKinnon, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Instagram ortaya çıktı, dijital fotoğrafçılık yaygınlaştı. Bunlar düşünmeme neden oluyor: İnsanlar kendi işlerini kendileri halletmiyor. Yazıcıdan fotoğraf çıkarmanın eşsiz keyfini asla tatmıyorlar. Oysa kağıtlarla uğraşmak sizi tahmin edemeyeceğiniz şekilde geliştiriyor.”

McKinnon, fotoğraf basmanın insanın neden daha iyi bir fotoğrafçı olmasına yardımcı olduğunu iki maddede özetliyor. Fotoğrafçılığı anlıyor ve fotoğrafçılığın bilmecesinin bir parçasını yeniden keşfediyorsunuz.

1. Fotoğrafınızı Anlayın

İster inanın ister inanmayın, fotoğrafınız basılmış sayfada; bir akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya bir 4K monitörden farklı bir karakter alacaktır. Fotoğraflarınızı bastığınızda, dijital iş akışınızdan kurtulmazsanız keşfedemeyeceğiniz yetenekleri keşfedebilirsiniz.

2. Fotoğraf Bulmacasının Bir Parçasını Yeniden Keşfedin

Pek çok çeşit kağıtla haşır neşir olma, baskı kalitesi, kendi yazıcınızı satın alma, çerçeve bulma, baskıyı imzalama ve numaralandırma, bastığınız fotoğrafı duvara asma ve o fotoğrafı başkasına gösterme... Bunlar, birçok fotoğrafçının Instagram çağında kaçırdığı zevklerden sadece birkaçı.