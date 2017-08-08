Instagram Canlı Yayına Yeni Özellik!

Instagram çok yakında canlı yayına konuk eklemeyi destekleyecek.

Birçok kişinin hayranlıkla kullandığı Instagram'n canlı yayın özelliği, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Özelliğin geldiği günden beri Stories özelliği gibi her geçen gün gelişmesi de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Instagram, kullanıcılarının doğrudan mobil uygulama üzerinden canlı yayın başlatmalarına olanak tanıyan özelliği geçtiğimiz Aralık ayında aktif etmişti. O günden bugüne Instagram bu özellik üzerinde çalışmaya ve geliştirmeye devam etti. Örneğin yayın bittikten sonra yayını kaydetme özelliği gibi.

Bir başka yeni özellik ise “Guests” (konuklar-misafirler) Mevcut bir canlı yayına bir misafir katılabilecek ve misafir katıldığında ekran ikiye bölünecek. Misafirler istedikleri zaman da çıkabilirler.

Bu özellik şimdilik bazı Instagram kullanıcıları ile test edildi. Testlerin sonucunda şirket, bu özelliğin önümüzdeki aylarda küresel olarak aktif olacağını açıkladı. Bundan sonra yaptığınız yayınlara dostlarınızı da davet edebileceksiniz.

