Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da, 2017 yılında en çok paylaşım yapılan şehirler açıklandı. Sıralamada Türkiye’den de bir şehir bulunuyor.

Facebook, Instagram’ı satın aldığından beri platforma birçok yenilik getirdi. Geçtiğimiz yıllarda retro çizgilerden daha modern hatlara kavuşan ve logo değişimi yaşayan uygulamanın artık 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Dünyanın her yerinden, her gün milyonlarca resim ve video paylaşılıyor, yorumlar yapılıyor.

Snapchat’ten çalınan ve an itibariyle ondan daha fazla kullanıcıya sahip olan Hikayeler özelliği, uzun süredir gönderi paylaşmanın bir başka şeklini bizlere sunuyor. Hem geçici hem de kalıcı paylaşımlarımızda konum bildirimi yapabiliyoruz.

Eskisine nazaran daha köklü bir uygulama haline gelen Instagram, artık hangi şehri sosyal medyada daha popüler olduğunu belirlemek için önemli bir bilgi kaynağı oldu.

İşte temsili gönderileriyle birlikte Instagram’ın bu yılki en popüler şehirleri:

10. Barcelona, İspanya:

Barcelona Katedrali

9. İstanbul, Türkiye:

İstanbul Boğazı

8. Jakarta, Endonezya:

7. St. Petersburg, Rusya:

Bolshaya Morskaya Caddesi

6. Los Angeles, California (ABD):

5. Paris, Fransa:

4. São Paulo, Brezilya:

3. Londra, Birleşik Krallık:

2. Moskova, Rusya:

1. New York Eyalet Merkezi, ABD: