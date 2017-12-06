Rusya'da yaşayan, Anastasia Knyazeva sevimliliği ve güzelliğiyle Thylane Blondeau'ya rakip oldu.

Rus markası Chobi Kids de dahil olmak üzere çeşitli kampanyalarda rol alan Anastasia Knyazeva, henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau’yu tahtından etti.

Anastasia Knyazeva henüz 6 yaşında olmasına rağmen Instagramda 567 bin takipçisi var ve Hesabı annesi tarafından yönetiliyor.

Masmavi gözleri ve dümdüz saçlarıyla oyuncak bebeklere benzetilen Anastasia, dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor ve şu an modellik yapıyor.

Anastasia sosyal medya hesabından binlerce beğeni ve yorum alsada annesi bazı insanlar tarafından, kızını küçük yaşta modelliğe teşvik ettiği için eleştiriyor. İlk yıllarında Thylane Blondeau’ya 2011’de Vogue Paris dergisine verdiği pozların ardından ailesi yoğun eleştiriler almış, bunun üzerine genç model uzun bir süre gözlerden uzak yaşamıştı.

Thylane Lena-Rose Blondeau

Yakın geçmişte ülkemizde de Aleyna Tilki benzer eleştriler almış, genç yaşında çalışmasını destekleyen olduğu gibi, bir o kadar doğru bulmayanlar olmuştu. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz neler, bizimle paylaşar mısınız?