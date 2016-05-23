6 Yaşındaki Bir Çocuk, Instagram’da 670 Bin Takipçiye Ulaştı

Instagram’da anne ve babasının fotoğraflarını paylaştığı 6 yaşındaki bir çocuk, 670 bin takipçiye ulaştı.

6 yaşında ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Ben hatırladığım kadarıyla sokağımdaki tüm çocuklarla birlikte oyun oynuyordum. O zamanlar 15 yaşlarındaki abilerimiz gelir, topumuzu alıp bize çalım atarlardı. Biz de topu geri almaya çalışırdık. Alırsak, başarımız bu olurdu. Daha sonrasında okullar başladı, okul telaşı, sabahçı-öğlenci derken koca koca yıllar geçti.

İşte Ben Hampton isimli 6 yaşındaki çocuk için hayat bundan ibaret değil. Şu anda Instagram’da 672.000 takipçisi bulunan Hampton, sosyal medyanın en ünlü çocukları arasında yer alıyor. Peki, bu şöhret kendisine nasıl geldi? Sosyal medyaya ilgisi olan babası Branden Hampten sayesinde Instagram’a başlayan Ben, annesinin kendisine giydirdiği güzel şeylerle ünlü oldu.

Daha 6 yaşında olmasına rağmen büyük bir şöhrete kavuşan Ben, annesinin giydirdiği kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Annesinin tasarımları ve çektiği fotoğraflar son derece profesyonel, ancak elbette durum yalnızca bundan ibaret değil. Bildiğiniz gibi sosyal medyada bir yerlere gelebilmek için birilerinin sizi tanıması gerekiyor. Bunun en iyi ve en hızlı yolu ise, sizden daha ünlü birisiyle görüntülenmenizdir. Bu konuda baba Hampten’ın bağlantıları sayesinde dünyanın en ünlü sosyal medya ünlülerinden olan Jake Paul’la iletişime geçiliyor.

Bu noktadan sonra Ben’in Instagram hesabı patlıyor. Şu anda 670.000’den fazla takipçisi bulunan 6 yaşındaki çocuğun, bu büyümesinin büyük bir oranda artacağı konuşuluyor. Peki, sizce 6 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde tanınan bir isim olması bazı sıkıntılar yaratabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.