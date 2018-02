Instagram'da Ar-15 Fotoğrafı Paylaşan Genç Tutuklandı!

ABD'de Instagram profiline AR-15 fotoğrafı yükleyen ve altına 'Sonunda okula dönmeyi düşünüyorum' yazan genç, terör saldırısı gerçekleştireceği şüphesi ile tutuklandı.

Birleşik Devletler’in Teksas eyaletine bağlı Texarkana’da 24 yaşındaki Ricky Jared Rankin, Instagram profilinde paylaştığı AR-15 yarı-otomatik makineli tüfek fotoğrafının altına yazdığı ‘Sonunda okula geri dönmeyi düşünüyorum’ cümlesi nedeni ile yerel polislerce tutuklandı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç olayda 19 yaşında bir genç, AR-15 ile eski okulunu basmış ve 17 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra böyle bir gönderi tespit eden polisler, derhal 24 yaşındaki adamı ‘terör saldırısı’ ihtimali ile tutukladılar.

Rankin’in böyle bir gönderiyi şaka amaçlı mı yoksa gerçekten bir saldırının habercisi olarak mı paylaştığı açıklanmış değil. Fakat polis genç adamın evinde yaptığı aramada herhangi bir AR-15’e rastlamadı. Yine de diğer aile bireylerine ait silahlara geçici olarak el konulmuş durumda.

Her ne olursa olsun Rankin’in bir ceza alması gerektiği ortada. Birleşik Devletler’de yalnızca 2018’in ilk 6 haftasında 17 silahlı okul baskını gerçekleşmiş durumda. Durumun ciddiyetinin farkında olan polisler, her an diken üstünde duruyorlar. Böyle bir ortamda şaka için dahi olsa böyle bir paylaşım yapmak kesinlikle komik değil.