Instagram'a attığınız fotoğrafın sevgiliniz tarafından, saniyesinde beğenildiğine şahit oldunuz mu hiç? Kendisi sizden habersiz bu otomatik beğeni atan botu kullanıyor olabilir.

Geliştirilen bu bot sayesinde, belirlediğiniz herhangi bir arkadaşınız yeni bir Instagram fotoğrafı paylaştığı anda, sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan fotoğrafı beğenmiş oluyorsunuz. Elbette bu botun amacı, arkadaşlarınız veya sevgilinizden gelen, 'X'in fotoğrafını beğendin de benimkini niye beğenmiyorsun bakayım?!' türevi sorularla cebelleşmek zorunda kalmamak.

Botun geliştiricisi gulzar1996 isimli kullanıcı, kız arkadaşından yediği tripler sonrası bu şekilde bir çözümle durumdan kurtulma yolunu seçmiş. Şu an için sadece Instagram üzerinde çalışan bu bot, yakın zamanda gulzar1996 tarafından Twitter'a da port edilecek. GitHub'da gelişim sürecini takip edip indirebileceğiniz yazılım zor zamanlada hayat kurtaracak nitelikte.

Alternatif Çözüm

Instagram'da belirli arkadaşlarınız herhangi bir fotoğraf yüklediğinde telefonunuza bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, kişinin Instagram'daki profiline gidip, sayfanın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunarak Turn on Post Notifications seçeneğini tıklamanız yeterli.