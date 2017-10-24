Instagram'da Arkadaşlarınızla Canlı Yayın Yapabileceksiniz

Bir süredir test edilen arkadaşlarınızla birlikte canlı yayın yapma özelliği sonunda Instagram'a geldi.

Uzun bir süredir test aşamasında olan arkadaşlarınızla beraber canlı yayın yapma özelliği, bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte Instagram'a geldi. Aynı anda en fazla bir arkadaşınızla daha canlı yayın yapmanıza olanak sağlayan bu özellikle birlikte, Instagram canlı yayınları kullanım alanını oldukça arttıracak gibi.

Bugün yeni gelen özelliği kullanmak için ise Instagram'ı güncelleyip, ardından da her hangi bir canlı yayın başlatmanız yeterli. Ardından sizi izleyenleri canlı yayına listeden davet etmek için sağ alttaki ikona tıklayıp arkadaşınızla birlikte canlı yayın keyfine başlayabilirsiniz. Ayrıca yayın sırasında davet ettiğiniz kişiyi yayından kaldırıp yayın süresi boyunca başka arkadaşlarınızla da canlı yayına devam edebileceksiniz.

Birisiyle birlikte canlı yayın yaptığınızda, "Hikayeler" listesinde takipçileriniz de anlık olarak görebilecek. Yine her zaman ki gibi canlı yayınlarınızı kaydedip 24 saat boyunca "Hikayeler" kısmında yayınlayabilir veya telefonunuza kaydedebilirsiniz. Bu arada eğer bir arkadaşınız size canlı yayın yaparken davet gönderirse de, şöyle gözükecek:

Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni gelen özelliği sevdiniz mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtin.