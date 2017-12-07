Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram birçok kişi için para kazanma yöntemi haline geldi.

Para kazanabilmek için Türkiye standartında ortalama 8 saat çalışılıyor. Avrupa ülkelerinde eğer yoğun çalışanız gereken bir durum söz konusu değilse bu süre biraz daha kısalıyor.

Sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle birlikte insanların para kazanma yolları da değişmeye başladı. Jessica Gould isimli Kanadalı sosyal medya fenomeni, ayak fetiş modellerinin reklamlarını gördükten sonra ayak fetişi olan takipçilerine ayaklarının fotoğraflarını çekip göndererek yıllda 90 bin doları cebe indiriyor.

Bayan Scarlett Vixen takma adı altında çalışan 32 yaşındaki Jessica Gould, ayak fetişi olanlara hitap ediyor. Genellikle temiz ayaklarının fotoğraflarını yayınlayan Jessica, gelen talepler doğrultusunda kirli ayaklarının fotoğraflarını da paylaşıyor.

Bu hesabı Instagram üzerinden takip etmek için istek yollamak yeterli değil. Fotoğrafları görmek isteyen herkes istek gönderirken Jessica'nın Paypal hesabına bir miktar para yollamak zorunda. Ayrıca çıplak fotoğraf talebinde bulunanların isteğini kabul etmiyor.

Bu kadar ilgi beklemiyordu

Cosmopolitan'a konuşan Jessica, fotoğraflarının popülerliğindeki şaşkınlığını anlatıyor. Jessica, ''Canımın sıkıldığı bir gün ayaklarımın fotoğraflarını paylaşmaya başladım. Fotoğrafları önceleri kendim için ve sayısı oldukça az takipçilerim için paylaşıyordum. Ancak zamanla daha fazla fotoğraf paylaşmam istendi. İnsanlar ayaklarımın fotoğraflarını istiyordu. Gerçekten şaşkınlık vericiydi." diyor.