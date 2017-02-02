Instagram’da Aynı Anda Çoklu Fotoğraf Paylaşabileceksiniz!

Instagram, şu anda test etmeye başladığı yeni özelliği ile flood şeklinde fotoğraf paylaşanlardan bizleri kurtarıyor!

En popüler fotoğraf paylaşım platformu haline gelen Instagram’da fotoğraf paylaşmak ve takip etmek birçok kişinin her gün mutlaka yaptığı bir eylen haline geldi. Ancak gerek düğün, gerekse güzel bir gün geçiren kullanıcılar, Instagram’ın hikaye özelliği yerine flood şeklinde, yani ardı ardına 5-10 fotoğrafı Instagram’a atarak ana sayfanızı kendinden ibaret olmasına sebep olabiliyor.

İşte bu noktada Instagram’a birden fazla fotoğraf atmak isteyen kişiler için sonunda uygulama düğmeye bastı ve aynı anda birden fazla fotoğraf paylaşma özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Eğer siz, ya da takip ettiğiniz herhangi biri birden fazla fotoğraf atmak isterse toplu halde seçerek Instagram’a yükleyebilecek ve bu toplu atılan fotoğraflar ana sayfada tek paylaşım olarak görülürken sağa ve sola kaydırma hareketiyle toplu atılan fotoğrafları tek bir pencerede görebileceksiniz.

Instagram’ın toplu fotoğrafı Layout uygulamasıyla atarak fotoğrafın kırpılmasını sevmeyenler için ve özellikle flood yağmuru sebebiyle Instagram’da dönem dönem tek bir kişinin fotoğraflarını görenler için sunulacak bu çözüm kısa süre içerisinde güncelleme ile tüm kullanıcılara sunulacak.