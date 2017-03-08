Instagram'da Fotoğraf İndirmenin 3 Farklı Yolu!

Instagram'dan fotoğraf indirmek isteyen ama bir türlü yolunu bulamayan kullanıcılar için 3 büyük platforma özel, Instagram'dan kolay fotoğraf indirmeyi gösterdik.

Ülkemiz dahil bütün dünyada fotoğraf paylaşmak için kullanılan Instgagram, ne yazık ki fotoğrafları kaydetmeye gelince sıkıntı çıkartabiliyor. Instagram, beğendiğiniz fotoğrafları telefon veya bilgisayarınıza kaydetmek yerine kendi sisteminde tutmayı tercih ediyor. Ancak, bu gibi durumlarda bazı kullanıcıların canı sıkılabiliyor. Özellikle arşiv yapmayı seven kullanıcıların fotoğrafları yerel sistemine de koyarak huzurla dolduğunu düşünüyorum.

Bugün sizlere bu gibi durumlarda çözüm olması için öneriler sunacağım. Instagram üzerinden fotoğraf kaydetmenin 3 farklı kolay yolunu sizlerle paylaşacağım. Bu 3 farklı kolay yolun her biri farklı platformlarda çalışıyor.

1) DownloadGram (PC)

Instagram ’ın web sayfasına gidin.

’ın web sayfasına gidin. Kaydetmek istediğiniz görsele gidin.(Kaydedeceğiniz resim ana sayfadaysa, sağ üst tarafta yer alan zaman sayacına tıklayarak resmin URL’sine ulaşabilirsiniz.)

Tarayıcının üstünde yer alan, fotoğrafın URL’sini kopyalayın.

DownloadGram web sayfasına gidin.

web sayfasına gidin. Bu sitede yer alan link kısmına URL’yi yapıştırın ve Download butonuna basın.

Aşağıda çıkan Download Image’e bastığınızda resim bilgisayarınıza inecektir.

2) Video & Photo Downloader for Instagram (InstaGet) (IOS)

Uygulamayı Apple App Store’dan indirin.

Instagram hesabınızdan oturum açtığınızdan emin olun.

“InstaGet” ismi ile kurulacak uygulamayı başlatın.

Sağ üst köşedeki küçük Instagram logosuna dokunun ve indirmek istediğiniz fotoğrafı bulun.

Fotoğrafın sağ üst köşesinde yer alan option(3 nokta) butonuna tıklayın.

Fotoğrafı galerinize kaydetmek için “Paylaşım URL’sini Kopyala” seçeneğini seçin.

3) InstaSave (Android)

Uygulamayı Google Play Store’dan indirin.

Uygulamayı başlatın ve ortasında bulunan butonu çalıştırın.

Open Instagram butonuna tıklayın.

İndirmek istediğiniz fotoğrafı bulun ve fotoğrafın sağ üst köşesinde yer alan option(3 nokta) butonuna tıklayın.

Fotoğrafı galerinize almak için “Paylaşım URL’sini kopyala” seçeneğine tıklayın.

3 ayrı platformdan Instagram fotoğraflarını alabilmeniz için kolay yolları tanıttık. Ancak belirtmekte fayda var ki, Instagram’da indirdiğiniz fotoğraflar başkalarının fotoğrafları olursa başınız yanabilir. Daha doğrusu indirdiğiniz fotoğrafları farklı mecralarda kullanırsanız, Instagram’ın katı telif politikalarına takılabilirsiniz.