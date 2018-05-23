Tahmin edersiniz ki artan sosyal medya kullanımı sonrası kaliteli fotoğraflar paylaşmaya ayrıca bir özen gösterir olduk. Bu noktada iPhone cihazlarınızda çektiğiniz portre modlu fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz oldukça iyi bir uygulamadan söz edeceğiz.

Gelişen akıllı telefon kameraları artık profesyonel fotoğrafları aratmayacak kadar iyi çekimler yapabiliyor. Buna ek olarak bir de telefonlara eklenen farklı fotoğraf filtreleri oldu mu, fotoğrafınız bambaşka bir kimliğe bürünebiliyor. Son zamanların popüler filtrelerinden olan portre modu da, bunlardan bir tanesi. Ancak size önereceğimiz uygulama sayesinde, portre modunda çekilen fotoğraflarınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.

iPhone cihazlarınızda kullanabileceğiniz Apollo, fotoğraflarınızdaki aydınlık seviyesini düzenlemenize olanak tanıyan bir “sürükleyici aydınlatma” özelliği barındırıyor. Çift kameralı iPhone’lar tarafından oluşturulan derinlik haritalarını kullanan Apollo, fotoğraflarınızı gerçek zamanlı olarak aydınlatabiliyor.

Apollo, öte yandan App Store’da da büyük bir başarı göstererek Fotoğraf ve Video kategorisinde ilk 3 uygulamanın içerisine girmiş durumda. Bu bağlamda eğer sizler de fotoğraf sevdalılarındansanız veya Instagram’da daha fazla beğeni almaya niyetliyseniz, uygulamayı 1.99 dolar karşılığında App Store’dan indirebilirsiniz.