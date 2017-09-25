Milyonlarca kişinin kullandığı en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da, mesajlaşmayı kolaylaştıran bir yenilik söz konusu.

Instagram, geçtiğimiz aylarda eklenen hikayeler özelliği ile eleştirilerin odağı olmuştu. Snapchat'ten ilham alınarak yapıldığı öne sürülen özellik gün içerisinde attığınız fotoğrafın ertesi gün silinmesini sağlıyor. Çektiğiniz fotoğrafa yazılar yada yapıştırmalar eklemenize olanak sağlayan özellik gün içerisinde milyonlarca kez kullanılıyor. Şuan, Hikayeler özelliğinin Snapchat'e daha çok benzediğini söylemek pekte yanlış olmaz.

Direct Message atarken yazı yazdıktan ve kamera simgesine tıkladıktan sonra yazdığınız metnin fotoğraf ekranında belirdiğini görebilirsiniz. Bu özellik bir hikayenizi yazdıktan sonra fotoğraf ile birlikte daha iyi anlatmanıza yardımcı olacaktır. Bir çok kullanıcının gözünden kaçan bu yeni özellik bu nedenle hayat kurtarabilen cinsten.

Ayrıca kullanıcıların bir çoğunun gözünden kaçan bu özellik en yeni Instagram sürümünü kullanan kişilerde bulunduğunu belirtelim. Bu özellik renk efektlerini kullanarak fotoğrafları paylaşmanıza da olanak sağlayabiliyor. Seçtiğiniz rengin yoğunluğunu ayarlayarak güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Instagram, yeni gelen güncellemelerde bazı sorunların da giderildiğini belirtmiş. Bir çok güvenlik açığının ciddi anlamda kapatıldığını söylemenin mümkün olacağını düşünüyoruz. Siz bu özellik ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.