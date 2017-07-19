Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan İnstagram'da, biri bizi takip etmeyi bıraktığında kim olduğunu nasıl öğrenebiliriz diye küçük bir araştırma yaptık.

İnstagram kullanan hemen herkes fotoğraflarının daha fazla beğeni almasını ister ve bu da daha fazla takipçi istemek anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, mevcut takipçilerimizi korumak da en az yeni takipçi kazanmak kadar önemlidir. Peki hanginiz, biri profilinizi takibi bıraktığında bunu öğrenebiliyor.

Google'da konuyla ilgili bir arama yaptığınızda sayısız çözüm ile karşılaşabilirsiniz. Siz hepsini tek tek denemeyin diye biz arama sonuçlarında çıkan sonuçları sizin için denedik.

Malesef söyleyeceklerimiz sizi hayal kırıklığına uğratacak.

Yukarıdaki listeden herhangi bir uygulamayı ya da hizmeti kullanabilirsiniz. Ne yazik ki İnstagram'da sizi kimin takip etmeyi bıraktığını öğrenmek mümkün değil. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı İnstagram, kimin sizi takip etmekten vazgeçtiğini bilmenizi istemiyor. Bunun sosyal medyaki bir nezaket kuralı olduğunu varsayabiliriz. İnstagram, üçüncü taraf uygulama geliştiriciler için koyduğu kuralda bu özelliği kesinlikle yasaklamıştır.

Peki hangi bilgileri alabiliriz?

Şu an için elde edebileceğimiz bilgiler yalnızca rakamlar. Bu uygulamalar, sizin takipçi sayısınızı izleyebiliyorlar ve birisi takipten çıktığında size bildirebiliyorlar. Ancak size yalnızca sayı verebiliyorlar, kimin takipten çıktığını söyleyemiyorlar. Elbette bu sayılar uygulamayı kullanmaya başladığınız andan itibaren geçerlidir. Geçmişte kazandığınız ya da kaybettiğiniz takipçileri gösteremezler.

Aslında bunu öğrenmenin bir yolu var, ancak oldukça sıkıcı bir yol.

Yukarıda paylaştığımız uygulamalardan birini indirin ve İnstagram hesabınız ile giriş yapın. Ardından MagiMetrics'e gidin ve bir hesapla kaydolun. CrowdBabble ya da benzeri hizmetleri de kullanabilirsiniz.

İnstagram profilinizi analiz etmek için izin verin.

Takipçi listenizi Excel ya da benzeri bir programa kaydedin.

Kullandığınız uygulama biri takibi bıraktığında size bildirim gönderecektir. MagiMetrics'e dönün ve yeni bir takipçi listesi oluşturun.

Oluşturduğunuz listeyi daha önce Excel'de oluşturduğunuz liste ile karşılaştırarak kimin takibi bıraktığını öğrenebilirsiniz.

Aslına bakılırsa bu yalnızca profesyonel sosyal medya çalışanlarının kullanmak isteyecekleri bir yöntemdir. MagiMetrics, yalnızca 100 kişiye kadar takipçi listesi oluşturuyor ve daha fazlası için aylık 100$ ödemek zorundasınız. CrowdBabble'de ise liste başına 30$ gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Takibi bırakanları göstereceğini söyleyen uygulamalara dikkat edin!

Bu makaleden çıkarılması gereken en önemli ders, İnstagram verilerinizin başka kişilerin eline geçmemesi için hangi uygulamalara yetki verdiğinize çok dikkat etmelisiniz. Takibi bırakanları görmek isterken güvenli olmayan uygulamalara, bilgilerinize erişmesi için izin verebilirsiniz ve bu noktada mahremiyetiniz tehlikededir.

Eğer daha önce böyle uygulamalara izin verdiyseniz İnstagram'a girip 'yetkili uygulamalar' listesinden izinleri iptal edebilirsiniz.