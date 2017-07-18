Instagram uzmanlarıyla beraber hummalı bir çalışmanın eseri olan Combin, gittikçe büyüyen gerçek bir topluluğa sahip olmanızı sağlıyor. Böylece markalaşıyor ve organik kitleye sahip olmanın tadını çıkartıyorsunuz.

Pazarlama için sosyal medya mecralarını kullananlar bilecektir: Milyonlarca insanın arasından hedef kitlenizi bulmak ve onları kendinize çekmek oldukça zordur. Özellikle Instagram gibi görsel yönün ağır bastığı mecralarda aslında tek önemli olan görsel kalite değildir. Doğru zamanda doğru hareketler yapmak ve oldukça planlı çalışmak gerekir.

Söz konusu Instagram üzerinden pazarlama tabanlı iş yapmak olduğunda başta yerel işletmeler olmak üzere bir çok kişi istediği hedefe ulaşamıyor. Bu konuda ajanslardan sosyal medya hizmetleri satın almak zorunda kalıyorlar ve yüklü miktarlarda ödenek ayırıyorlar. Peki tüm bu hizmetleri tek bir uygulama üzerinden kolayca yapabileceğinizi söylesek?

Kullanıcı dostu tasarımı ve modern yapısıyla Combin, Instagram işleriniz için mükemmel bir beyin. Gönderilerinizi organize edebiliyor, size en uygun kitleye doğru bir şekilde seslenmek için seçeneklerinizi değerlendire biliyorsunuz. Lafı çok uzatmadan Combin’in göze çarpan özelliklerine değinelim:

Gelişmiş arama sayesinde doğru kişilere uygun şekilde seslenin:

Sizi nihai hedefe götürecek en önemli araçlardan birisi doğru arama teknikleriyle oluşuyor. Instagram’ın bir hastag ya da bir profil arama dışında herhangi seçenek sunmadığını göz önüne alırsak, ticari adımlar için fazlasıyla vakit kaybından ibaret olduğunu görebiliriz. Ancak Combin kullanıcıları, hastag, tarih, yer ya da hepsinin sentezleşmiş haliyle gelişmiş aramalar yapıp en doğru kanala hitap edebiliyorlar:

Markalar, kendilerine en yakın hizmet veren rakiplerinin takipçilerine bakabilir ve etkilendikleri şeyleri kolayca keşfedebilirler:

Gelişmiş arama, kullanıcılara çeşitli filtreleme ve sıralama seçenekleri sunuyor:

Akıllı zamanlama sistemi, kullanıcını Instagram aktivite limitlerine erişmesini önler. Böylece işletme profili kural ihlali sebebiyle kapanmaktan kurtulur:

Ucuz ve efektif hizmet:

Sosya0l medya giderlerinizi minimuma indiren Combin; Windows, Mac OS ve Linux için kullanılabilir durumda.Hem bireysel profiller hem de işletmeler için oldukça uygun üç fiyatlandırma planı bulunuyor:

Ücretsiz: Tek kullanıcı erişimi ve en fazla 50 arama sonucu özelliği.

Kişisel: Aylık 10 dolar, tek kullanıcı erişimi, otomatik gönderi planlama ve 500 detaylı arama.

İşletme: Aylık 30 dolar, 5 kullanıcı erişimi, otomatik gönderi planlama ve 500 detaylı arama.

Combin sürekli gelişen hizmetler sunmayı garantiliyor:

Combin'in önümüzdeki süreçte çıkacak sürümleri, gelişmiş istatistikler, DM desteği ve yorum akışı, takipçi ve diğer kullanıcıların listeler halinde yönetimi ve CRM sistemleriyle senkronize olma gibi özellikleri getirecek. Unutmayın, yazılım güncelleme bildirimleri, her yeni sürüm kullanılabilir olduğunda sizi uyarıyor.

İşinizi bu eşsiz araçla büyütmek için tıklayın ve e-posta adresinizi girerek hemen başlayın.

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