Otomatik ses çalma fonksiyonu duruma göre rahatsız edici olmakla birlikte, kullanışlı da olabilir. Instagram ikisinin arasında bir çözüm bularak, otomatik ses çalma özelliğine bir yenilik getirdi.

Bu hafta sonu itibariyle bazı Instagram videolarının gezinirken kendiliğinden sesli biçimde çalmaya başladıkları görüldü. Instagram yaptığı açıklamayla yeni güncellemenin yakın bir zamanda uygulamaya konulduğunu doğruladı.

Instagram’ı açtığınızda videolar hala ses olmadan kendiliğinden çalmaya devam edecekler. Fakat bu videolardan birinin sesini sol alt köşedeki hoparlör simgesine tıklayarak açtığınızda, siz Instagram’dan çıkana kadar otomatik olarak çalacaklar. Tabii istediğiniz zaman istediğiniz videonun sesini kapatabileceksiniz. Daha sonra Instagram’dan çıkış yaptığınızda, otomatik ses çalma özelliği yine eskisi gibi varsayılan olarak ‘sessiz’ modunda kalacak.

Yani temel olarak Instagram açıldığında otomatik ses çalma devredışı olacak ama o oturum esnasında videolardan birinin sesini açarsanız, oturum boyunca diğer videolar da sesli olarak çalmaya devam edecekler. Ta ki siz çıkış yapana kadar.

Akıllıca bir uzlaşı. Sesi açıyorsanız diğer videoların da seslerinin otomatik olarak çıkmasında bir beis yok demektir düşüncesinden hareket ediyor Instagram. Olur da yanlışlıkla açarsanız, yapmanız gereken uygulamadan çıkıp, tekrar girmek. Instagram’ın amacı, sesin rahatsız edici olmayacağı durumlarda her bir videonun sesini bir bir açmak zorunda bırakmamak kullanıcıyı.

Instagram Hikayeler’deki videolar ise yine cihazınızın ses ayarlarını baz alarak işlem görmeye devam edecek. Yani cihazın sesi açıksa, sesli oynatma gerçekleşecek.