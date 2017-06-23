Instagram’da Özel Mesaj Göndermenin 4 Farklı Yolu

Sosyal medya araçları gün geçtikçe gelişiyor, Instagram ise bunların en önde gelenlerinden biri. Bu platformda, özel mesaj göndermenin birçok yolu var. İşte bunlardan 4 tanesi.

Uygulamalar, tıpkı insanlar gibi canlı birer varlıklar. Özellikle sosyal medya uygulamalarına her geçen gün yeni bir fonksiyon ekleniyor veya var olan fonksiyonları değişiyor, değiştikçe de karşmaşıklaşıyorlar. Örneğin Instagram’da özel mesaj göndermenin birden fazla yolu mevcut.

1- Metin Mesajları

Eğer takip ettiğiniz veya sizi takip edenlerle mesajlaşacaksanız şu yolu takip edebilirsiniz:

Mesajlar ikonuna basın.

“+” düğmesine basın ve “Mesaj Gönder”e tıklayın.

Karşınıza çıkan listeden mesaj atacağınız kişiler görünecektir.

Dairesel olarak görünen profil resimlerinden birini seçin ve “İleri”ye tıklayın.

Açılacak pencereye mesajınızı yazabilirsiniz.

2- Var olan Instagram Gönderileri

Eğer bir Instagram gönderinizi paylaşmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

Instagram gönderinize gidin.

Mesaj ikonuna tıklayın.

Göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Altındaki alana bir metin girip “Gönder” tuşuna basabilirsiniz.

3- Yeni Yüklenen Fotoğraflar

Instagram’a düzenlemeden bir fotoğraf yüklediyseniz, aşağıdaki adımlarla onu düzenleyerek birine gönderebilirsiniz.

“Yükle” düğmesine tıklayın.

Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

İsterseniz filtreleri veya düzenleme seçeneklerini kullanın ve ileri deyin.

Menüye tıklayın ve “Yeni Gönderi”, sonrasında da “Direkt Mesaj”ı seçin.

Kime gönderecekseniz kullanıcı adını seçin ve “Gönder”e tıklayın.

4- Hashtag’ler ve Lokasyonlar

Bir hashtag sayfasını veya lokasyonu DM olarak göndermek istiyorsanız şu adımları takip edin.