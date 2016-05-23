Instagram'a Attığınız Fotoğraflardan Kişiliğinizi Buluyoruz

Instagram'a fotoğraf yüklemek, sanıldığı kadar basitçe yapılan bir eylem değil. Bunu yaptığınız sırada aslında kişiliğinizden bazı parçaları da paylaşmış oluyorsunuz.

Instagram, her geçen gün katlanarak büyüyen bir sosyal platform. Birçok türde resimler / fotoğraflar paylaşan milyonlarca insanı barındıran Instagram, haliyle kendine ait kültürleri oluşturmuş durumda. Peki, bu fotoğraflar kişiliğiniz hakkında neler anlatıyor? Yapılan analizler sonucunda kişilerin yolladıkları fotoğraflara göre kişilik durumlarına bakacağız. Instagram’ın ünlü pozları ve onları kullanan 10 insan çeşidi;

10) Çeşitli Selfieler

Bir kişinin paylaştığı fotoğraflarda çoğunlukla selfie bulunuyorsa, o kişide, başkalarının tanıması ve onaylamasına ihtiyaç durumu vardır. Benmerkezli dünyasında, makyaj ve narsisizm eğilimi bulunabilir.

9) Seksi Selfieler

Yüzüne değişik hareketler yaparak seksiliğini ön plana çıkartırken, vücudunun belirli bölgelerini vurgulamak için özel poz çalışmaları yapanlar da görülür. Dünyaya mesajı, “ Ben özgürleşmiş ve yeni deneyimlere hazır bir kadınım” demektir. Genellikle kadınlarda görülen bu durum, ciddi ilişki isteyen erkeklerin uzaklaştığı insanlardan oluyorlar.

8) Çift Fotoğrafları

Bir ilişki kurduğunuzda ve uzun vadeli düşünceleriniz olduğunda, çift fotoğrafları önemli bir alandır. Anlamı, “Yalnız değilim, seviliyorum ve takdir edilmeye ihtiyacım var” demektir. Bu fotoğraflardan çok fazlası hesabınızda bulunuyorsa, öncelikle umarım birlikteliğiniz sorunsuz devam eder ve mutlu mesut yaşarsınız. Ancak bu çekimlerde bazı kişiler, eski sevgilisine bir şeyler kanıtlama derdinde de olabiliyorlar.

7) Grup Fotoğrafları

Hesabınızda bulunan fotoğraflar genellikle arkadaş grubunuzla çekilmiş, bol bol eğlendiğiniz parti fotoğrafları ise içinizde derin bir boşluk ve yalnızlık olduğunu gösterebilir. Dünyaya verilen mesaj, “Bu grubun bir parçası olmak için seçildim ve bu durum gurur verici” demektir. Umarım, yarım kalan kişiliğinizi en yakın sürede bulursunuz.

6) Çocuklar!

Burada iki seçenek yer alıyor. Kendi çocukluk fotoğraflarınızı paylaşıp profil resminize koyarsanız, yetişkinlikten bıktığınızı göstermiş olursunuz. Tüm sorumluluklardan, borçlardan, çalışmaktan, kısacası her şeyden bıkmış olduğunuzu gösteriyor olabilir. İkinci seçenek ise, çocuklarınızla beraber çektiğiniz fotoğraflar. Burada ise, “bakın ben bir anneyim ve çocuklarım, hayatımın en büyük başarısı” diyorsunuz. Bunları biz söylemiyoruz, araştırmalar söylüyor.

5) Doğa Fotoğrafları

Buradaki fotoğraflardan kastımız, profesyonel fotoğrafçılık değil. Normal bir insansanız ve hesabınızda çok sayıda manzara fotoğrafı varsa, hayattan memnun olduğunuzu gösteriyor. Hayat bir başarıdır ve şimdi doğayı hayranlıkla izleyebilirsiniz. Günün yorgunluğunu atabildiğinizi herkese gösteriyorsunuz. Doğru yoldasınız.

4) Tatil Fotoğrafları

Bazı insanlar tatile sırf fotoğraf çekebilmek için çıkıyorlar. Sosyal durumlarını vurgulamak için tatil fotoğrafları çeken kişilerin “Gevşemek için nasıl ve nereye gidebileceğime bak” demek istediklerini belirtelim. Bazı kişilerde ise tatil fotoğrafları maddi varlığı herkese kanıtlamak olarak ortaya çıkıyor ve“ Bak ben neredeyim, kolaysa sen de gel” hissiyatı ile paylaşılıyor. Ancak yine de tatile çıkmak, insanların hayatında yapması gereken en zevkli yolculuklardandır.

3) Yemek Fotoğrafları

Bu eylem, sürekli pahalı bir restorona gidip “bakın ben ne yiyorum” diyenlerde sıkça görünen bir durumdur. Kendi kendini doğrulama ve sosyal alanda kendini kanıtlama fotoğrafları olarak gözükebilir. Eğer bu fotoğraf bir annede veya her hangi bir işte çalışmayıp ev hanımlığı yapan birisine aitse, “bakın benimde hayatım son derece iyi” demek istiyordur.

2) Çılgın Fotoğraflar

“Ben çılgınım” diyen insanların hesaplarında dolu olan fotoğraflardandır. Paraşütle atlar, en yüksek noktalardan kayar, gökdelenlere çıkar ve daha sayamayacağım birçok aşırı eylemi yapmaya kalkarlar. Bu durum, kişinin fark edilmesini ve en önemlisi “canlı” hissetmesi için yaptığı bir şeydir. Özellikle genç bireylerde görülen bu durum, hayatı doruklarda yaşamanın Instagram halidir.

1) Ofis fotoğrafları

Belki de en hüzünlülerden birisi bu türlere ait. Ofiste çok fazla fotoğraf çeken bir kişi, mesleki hayatını ve toplumda gerçekleştirmek istediği iddialı planları göstermek ister. Bu kişiler, olabildiğinde fazla kişiyi, kendini profesyonel olarak göstermeyi hedefler. Yine de işin yükü altında ezilme durumu bulunur. Çıkın, hayatınızı yaşayın, arada bir manzara fotoğrafı çekin, tatile çıkın herkese hava atın. Her zaman iş iş iş olmaz.

Tüm bu hesaplar, insanların içerisindeki benliklerini yansıtıyor. Bunlar arasında katıldıklarımız olduğu gibi katılmadıklarımız da bulunuyor ancak bence, insanlar ilk başta kendisinin kim olduğunu bilmelidir. Bu tahminler yalnızca bir varsayımdan ibarettir. İnsan, gerçek benliğini bilen kişidir.