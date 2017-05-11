Instagram'da Popüler Olmak İsteyenlere 4 Sağlam İpucu

Bu yazımızda, Instagram'da profil açacak veya profili olan kullanıcıların hesaplarını popüler hale getirebilecekleri bazı ipuçlarını derledik.

Konsept

Eğer bir sayfa açtıysanız veya açacaksanız, ilk önce hesabınız için iyi bir konsept belirlemeniz gerekiyor. Konsept seçerken ilk önce o konseptte bir hesabın olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer belirlediğiniz konseptte olan bir hesap varsa ve hesap yüksek bir takipçiye sahipse, bu konsepti seçmemenizi öneririm. Oldu ki o konseptte başka bir hesap var ise hesabınızı ondan daha kaliteli bir şekilde yönetmelisiniz.

İsim ve Kullanıcı Adı

İsim seçerken o isimde bir hesap olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Eğer belirlediğiniz isimde ve kullanıcı adında bir hesap varsa ve siz hesabınızı aynı isimde açtıysanız, o hesap daha sonra size ciddi manada sıkıntılar yaşatabilir. Hesabınızın kapanmasına, hatta ve hatta mahkemeye kadar gidebilir.

Gönderiler

Hesabınızda gönderi paylaşırken kesinlikle konseptinizin dışına çıkmamalısınız ve hep ilgi çekici görseller seçmelisiniz. Örneğin bebek fotoğrafları paylaşımları yaptığınız bir hesap açtıysanız, gönderileriniz için hep en kaliteli bebek fotoğrafları seçmelisiniz. Kaliteli görsel seçmeniz, Instagram'ın keşfet algoritması sayesinde gönderinizin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır ve hesabınızın daha hızlı büyümesine yardımcı olacaktır. Elinizden geldiğince gönderilerinizi kare boyutta paylaşmalısınız. Görseli kare hale getirmek için Whitagram, InShot gibi uygulamalar kullanabilirsiniz.

Hesabı Popüler Hale Getirmek

Yukarıda belirttiğim her şeyi tamamladıktan sonra sıra, hesabı popüler hale getirmeye geliyor. Yüksek hesaplardan destek alarak hesabınızın reklamının yapılması -hatta artık ona bile gerek yok-, yüksek hesapların sizin gönderilerinizi beğenmesi, yorum atması bile gönderinizi keşfete düşürüp bir çok kişinin görmesini sağlayacaktır. Eğer bunlar olmuyorsa sizin belirlediğiniz konsepte benzer konseptte bir hesap bulup takipçilerini veya gönderilerini beğenenleri takip ederek sizin hesabınızı görmesini sağlayabilir, takipçi kasabilirsiniz. Bu arada hesabınızın takipçisini yükseltmek için kesinlikle takipçi almanızı önermiyorum. Kolay gelsin.