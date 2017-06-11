Bir internet tarayıcısı üzerinden Instagram'a girerek aslında çok basit bir şekilde insanların profil resmini orijinal çözünürlüğünde görüntüleyebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi günümüzün en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Instagram'da kullanıcıların profil fotoğrafları oldukça küçük boyutlarda görünüyor. Özellikle birisi size takip istediği gönderdiğinde, hele bir de filtre kullanmışsa kim olduğunu anlamakta ciddi anlamda zorluk yaşayabiliyorsunuz. Instagram'ın bu özelliğinin oldukça kötü olduğunu düşünseniz de aslında Instagram profil resimlerini tam boyutunda görmek mümkün. Öyle ki, aslında bunun biraz düşününce bile aklınıza gelecek bir yöntemi var.

Bunun için mobilden ya da bilgisayarınızdan fark etmeksizin bir internet tarayıcısına ihtiyacınız var. Öncelikle profil resmine bakmak istediğiniz kişinin kullanıcı adına bakın ve tarayıcınızdan "www.instagram.com/kullaniciadi' şeklinde bağlantısını girin. Girdiğiniz zaman kullanıcının profil resmine sağ tıklayarak 'Resmin adresini kopyala' seçeneğine tıklayın.

Bu bağlantıyı kopyaladığınızda profil resminin 150x150 çözünürlüğündeki halinin bağlantısını kopyalamış olacaksınız. Linki adres çubuğuna yapıştırdığınızda ise adres çubuğunda 150x150 yazısını göreceksiniz. Bu adresten 150x150 yazısını silerek linke enter'a basarak tekrar girdiğinizde artık görselin orikinal hali karşınıza çıkacak.