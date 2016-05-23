F8 Geliştirici Konferansı'ndan bilgiler gelmeye devam ediyor. Instagram ile ilgili bildirilen son yenilik ise 'kötü yorumların filtrelenmesi' oldu.

Sosyal medyayı cehenneme çeviren problemlerden belki de en önemlisi siber zorbalık. Özellikle yorumlar aracılığı ile sorun teşkil eden bu durum, Instagram'da artık yaşanmayacağa benziyor. Bugünden itibaren Instagram'da yapılan kötü yorumlar, otomatik olarak filtrelenecek. Geçtiğimiz senelerde de Instagram bu konuda birçok değişikliğe gidip önlem almıştı, ancak yeterli gelmediğini düşünürsek, mantıklı bir adım atılmış gibi görünüyor.

Instagram üzerinden belli kelimelerin ve cümlelerin kullanımı zaten filtrelenir durumda idi ve kullanıcılar rahatsız oldukları takdirde gönderilerini yoruma kapatma ya da şikayet bildirme hakkına sahipti. Bu yeni özellik sayesinde ise 'kişinin karakterine, görünüşüne hakaret ya da sağlığını ve yaşama hakkını tehdit' eden yorumlar otomatik olarak engellenecek.

Özelliğin kullanımı ise bireysel tercihe bağlı olacak. Kişiler otomatik olarak kullanılan bu özelliği dilerlerse deaktif edebilecekler, ancak her iki durumda da kötü yorumlar tespit edilecek ve resmi bir gözlem yapılabilmesi için işaretlenecek. Bu sayede yorumların ve yorumları yapan kullanıcıların filtre ağını genişleteceği düşünülüyor.