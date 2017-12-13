Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da başlayan 'province' akımının giderek yaygınlaşmasıyla, bazı kullanıcıların bu trend ile alakalı attığı tweet’ler sosyal medyanın gündemi oldu.

Bir Instagram kullanıcısının 'Antalya Province' yazmasının ardından fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da başlayıp diğer sosyal medya mecralarına da sıçrayan bu trende karşı suskun kalamayan kullanıcılardan bazıları, tepkilerini attığı tweet'lerle dile getirdi. Ancak atılan tweet'lerin bazıları, şu ara trend'den daha fazla sosyal medya gündeminde. Bizde bunları sizin için derledik.

Öncesinde ufak bir bilgilendirme yaparsak, İngilizce bir kelime olan province; il, eyalet, bölge gibi anlamlara geliyor. Yani 'Samsun Province', bir nevi Samsun ilindeyim demek.

Şimdi sıra atılan o tweet’lerde! İşte bazıları;