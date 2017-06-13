Instagram'ın gönderilerinizi kara listeye aldığını nereden anlarsınız? Eğer kara listedeyseniz buradan nasıl kurtulursunuz?

Instagram’ın bazı gönderileri kara listeye aldığını söyleyen birçok kişi var. Bazı işletme hesaplarının yöneticileri, son birkaç haftada gönderi etkileşmlerinin azaldığı yönünde bildirimlerde bulundular. Takipçi sayısına oranla bazı gönderilerin hızla birçok etkileşim alması gerekirken bu durumda dengesizlikler yaşanmaya başlanmış. Later’in kurucusu Matt Smith, son zamanlarda Instagram’ın “shadowban” yani “gölge banlama” yaptığını ileri sürdü. Peki gerçekte neler oluyor?

Gölge banlama, Instagram’ın toplumu açık sansür olmadan bir anlamda gözetleme yöntemidir. Business Insider’ın haberine göre birçok marka yöneticisi ve kullanıcı, Instagram’ın hiçbir politikasını çiğnemediklerini ileri sürüyorlar. Genellikle hastag’lerin uygunsuz kullanılmasında karşılaşılan bu durumu Instagram resmi olarak kabul etmiyor. Instagram’a göre shadowban diye bir durum söz konusu değil!

Shadowban Yediğinizi Nasıl Anlarsınız?

TheBlackBeardLife ismiyle yayın hayatına devam eden Instagram blogger’ı Jonathan Schmid’e göre eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen anlayacaksınız. Schmid ve onlarca kullanıcıya göre, gönderileriniz hashtag aramada veya “Instagram Ara & Keşfet” kısmında görünmeyecektir. Banlanıp banlanmadığınızı, buradaki siteden kullanıcı adı ve gönderi URL’nizi yazarak anlayabilirsiniz.

Shadowban’den Nasıl Kurtulursunuz?

Bunun birkaç yolu var ve bu yolları takip ederseniz muhtemelen kısa bir süre içerisinde Instagram peşinizi bırakacaktır. İlk olarak Instagram pod isimli oluşuma katılabilirsiniz -şurada detaylı olarak bahsetmiştik-. Burası sizinle aynı dertten muzdarip gayri-resmi bir topluluktur. Birbirinin hesabını karşılıklı beğenerek yorum yapanlar topluluğu olan Instagram pod, sizi bir adım öteye taşıyacaktır. İkinci olarak ise biraz hesabınızdan uzak durmanız tavsiye edilenler arasında. Birkaç gün hiç gönderide bulunmayanların hesaplarının banlanmaktan kurtulduğu yönünde güçlü söylemler mevcuttur. Üçüncü ve son olarak, eğer hesabınız işletme hesabı ise bir süreliğine kişisel hesaba döndürmenizde fayda var. Bu üç önlem ile kısa sürede “shadowban”den kurtulma ihtimaliniz mevcuttur.