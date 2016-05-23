Çok sık karşılaşmasak da zaman zaman ünlüler de Instagram fotoğraflarına garip ve bir o kadar komik yorumlar yapabiliyor.

Çok sık karşılaşmadığımız bir durum olsa da zaman zaman ünlüler de gönderilere komik ve garip yorumlar yapabiliyorlar. Biz de sizler için yerli ve yabancı ünlülerin Instagram hesabında yapılmış en komik yorumları derledik.

İdo Tatlıses, Artık Sadece Kaşlarıyla Değil Saçlarıyla da Gündeme Gelmek İstiyor

Ünlü Aktör Gwyneth Paltrow, Bir Meme'e Yorum Yaparsa Ne Olur

-Metreslerin için çok da endişelenmiyorum. Biliyorum ki ben çok daha iyiyim.

-Aman tanrım! Benim tek metresim, senin öteki kişiliğin.

Gwyneth Paltrow: Ölüyorum!

Kim Kardashian ve Muhteşem Makyajı

Katy Perry: Kim, bu makyajı bize nasıl yaptığını göster, lütfen!

Kim Kardashian: Korkunç gözüküyorum. Ben, bir zamanlar Drew Barrymore'a takıntılıydım, bu tam da onun stili bir incecik kaş. Ayrıca onun bronz parıltılı gölgesini keşfetmişim.

Will Smith, Uykusunda Çektiği Bir Resmi Paylaşır ve Cedric the Entertainer Gülmekten Kırılır

Ah Khaalesi Ah!

Zach Braff, burada sınırlarını aşmış olabilir.

Zach Braff: Karım.

Dj Diplo, Burada Bize Justin Bieber'ın Barış İşareti Yapmak İstediğini Anlatmış

Okan Bey'in Göğüsleri!

Umuyoruz içerikten son derece keyif almışsınızdır. Peki, sizin hiç garip gureba ünlü yorumlarıyla karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız yorum olarak bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.