Oliver Kmia isimli bir film yaratıcısı, Instagram'daki tatil fotoğraflarını derlediği bir video yayınlayarak, aslında tatil fotoğraflarımızın pek de yaratıcı olmadığını ortaya koydu.

Dünya'da belirli ülkelerin belirli bölgeleri, gerçekten de markadır. Özellikle de Avustralya'daki Opera Binası ya da Brezilya'daki Hz. İsa heykeli, neredeyse orayı birebir görmeyen insanların bile bildikleri ikonlar olarak tarihe geçmişlerdir. Devir Instagram devri ve fotoğraf teknolojisi icat edildiğinden beri tatillerimizi insanlık olarak fotoğraflarla belgelemeyi çok seviyoruz.

Fakat çoğunlukla tatilde çektiğimiz ve "ilginç" olduğunu düşündüğümüz fotoğraflar, gerçekten ne kadar sıra dışı? Oliver Kmia isimli film yapımcısı da bu soruyu merak etmiş ve tatile dair etiketlerden insanların çektiği fotoğrafların birbirine benzeyenlerini derleyerek ilginç bir video ortaya çıkarmış. "Instravel - A Photogenic Mass Tourism Experience" yani "Insta-gezi - Bir fotojenik kitle turizmi deneyimi" adını koyduğu bu video da, özellikle de Instagram'da yurt dışında tatile giden arkadaşlarınız varsa, oldukça tanıdık fotoğraflar göreceğinize eminiz.

Yani farklı olmayı ne kadar seviyorsunuz bilmiyoruz. Ancak Brezilya'daki Hz. İsa heykelinin önünde kollarınızı açarak fotoğraf çekilmeyi, bir farklılık sanıyorsanız lütfen bir daha düşünün. Ya da İtalya'daki Pisa Kulesi'ne yaslanıyormuş gibi yaparak fotoğraf çekilmeyi. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?