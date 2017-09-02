İçlerinde çok fazla ünlünün bulunduğu milyonlarca kişi, Instagram'ın hatası yüzünden hesaplarını hackerlara kaptırdı. Ayrıca hesapları çalınan kişilerin kişisel bilgileri ve numaraları dağıtılıyor.

Kullanıcı dostu sosyal medyalardan Instagram (!), sağladığı bir "bug" sayesinde neredeyse tüm kullanıcılarını, hackerlara karşı korunmasız bir hale getirdi. Bu bug yüzünden daha geçtiğimiz günlerde yaptığımız bu haberde, Selena Gomez'in hesabı ele geçirilmiş ve eski sevgili Justin Bieber'in garip fotoğrafları paylaşılmıştı. Anlaşılan durmak bilmeyen hackerlar, milyonlarca hesabı daha ele geçirdi.

Hackerların ele geçirdikleri hesapların e-posta adresleri ve telefon numaraları ise dağıtılmaya başlandı. Bilgilere göre saldırı gerçekleştikten sonra hesap bilgileri belirli ABD sitelerinde 10 dolardan başlamak üzere satışa çıkarıldı. Açıklamayı yapan şirket, çalınan hesapların içinde birçok doğrulanmış hesap olduğunu da dile getiriyor.

Şu anda 700 milyondan fazla aktif Instagram hesabı var ve bunların 6 milyonundan fazla hacklendi. Hacklenen Instagram hesaplarının bilgileri artık satışa çıkamıyor çümkü ilgili siteler kapatıldı ancak hesap çalabilen hackerların bu tarz bilgileri satması pek de güç değil. Ayrıca hesap bilgileri satılmasa dahi şantaj riski taşıyor ve açıklamalara göre aşağıdaki ünlülerin hesap bilgileri hackerların elinde bulunuyor:

Aktörler: Emma Watson, Emilia Clarke, Zac Efron, Leonardo DiCaprio, Channing Tatum.

Müzisyenler: Harry Styles, Ellie Goulding, Victoria Beckham, Beyonce, Lady Gaga ve Rihanna, Taylor Swift, Katy Perry, Adele, Snoop Dogg, Britney Spears.

Sporcular: Floyd Mayweather, Zinedine Zidane, Neymar, David Beckham, Ronaldinho.

Bu tarz hacklerin ne kadar tehlikeli olabileceğini Selena Gomez'le şahit olduk. Üstelik normal bir Instagram hesabı için de bu tarz tehditler bulunuyor. Güvenlik için şu anda yapılabilecek en önemli hamlelerin kişisel bilgileri değiştirmek olduğu söyleniyor ve işin kötü kısmı şu an için kimlerin hesaplarının çalındığını tespit etmek pek kolay değil.