Birleşik Krallık'ta bir kadın, Instagram'dan çaldığı bebek fotoğraflarını sahte profillerde paylaşıp bebeğin hasta olduğunu söyleyerek kullanıcıları dolandırdı. Kadın IP adresi sayesinde yakalandı.

Sosyal medya, yardıma muhtaç insanların yardım edebilecek kişilere ulaşabilmesinin en kısa yolu. Fakat bu güçlü ve herkese ulaşılabilir ağ yapısı, dolandırıcılar için de pek çok fırsat barındırıyor.

21 yaşındaki Kati Ringer da bu dolandırıcılardan biri. Genç kadın, Instagram’dan bulduğu bebek fotoğraflarını açtığı sahte profillerde paylaşarak bebeğin öldüğünü ya da hasta olduğunu söyleyerek cenaze ya da tedavi masrafları için insanlardan para topladı.

Tam iki yıl boyunca pek çok insanı bu şekilde kandıran Ringer, bebeğinin fotoğraflarını kullandığı bir aile tarafından polise şikayet edildi. IP adresinden yaşadığı yeri tespit edilen kadın, yaptıkları için özür diledi ve yaşadıklarının onu ‘empati kurma yeteneğinden yoksun’ kıldığını söyledi.

Bebeğinin fotoğrafları çalınanlardan biri olan Jane Walker, Ringer’ı bunu yapmaması için uyardığını, fakat genç kadının kendisini bebeğini öldürmekle ve tecavüz etmekle tehdit ettiğini söyledi.

Kati Ringer çıkarıldığı mahkemede 30 hafta hapis ve 225 pound para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ringer’ın bir daha sosyal medyaya girmesi de yasaklandı.