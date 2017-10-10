Instagram’dan Fotoğraf ve Video Kaydetmenin En Kolay Yolu

Instagram'da istediğiniz fotoğraf ve videoyu, hiçbir uygulama indirmeden kaydetmenin yolunu açıkladık.

Ülkemiz dahil tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medyalardan birisi olan Instagram, fotoğraf odaklı bir sosyal medya uygulaması olmasına rağmen, fotoğrafları ne yazık ki telefonunuza kaydetmiyor. Arkadaşınızla çektiğiniz bir fotoğraf veya hayranı olduğunuz birinin fotoğrafını cihazınıza indirmek istiyor fakat bunu yapamıyorsanız, bu uygulama tüm ihtiyacınızı karşılayacak.

Instagram’dan fotoğraf kaydetmek gerektiğinde 3. parti uygulamalardan yardım almak kullanışlı olsa da gizlilik ve güvenlik açısından hiç bir zaman tam güven verilemiyor. Bugün sizlere göstereceğimiz yöntemde bir uygulamaya gerek olmayacak. Bilgisayar veya telefonunuzun internet tarayıcısından açılan bir web sayfası ile tüm iş halledilecek.

Weinstag.com adresine girerek Instagram’da kopyaladığınız fotoğraf ve video URL’si sayesinde yaklaşık 1-2 saniye içerisinde indirmeye hazır bir link alabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, sayfada yer alan URL alanına indirmek istediğiniz görselin URL’sini kopyalamak.

Neler İndirebilirim?

Instagram’a yüklenen fotoğraflar ve onlarla birlikte MP4 HQ ve HQ formatında videolar indirebilirsiniz.

Weinstag.com Yardımıyla 10 Saniyede Fotoğraf/Video Nasıl İndirilir?

Instagram’da indirmek istediğiniz görselin linkini kopyalamanız gerekiyor. Mobil için paylaşımın sağ üst kısmında yer alan 3 noktaya tıklayarak “Paylaşım URL’sini Kopyala” seçeneğine tıklayınız. PC başındaysanız görsele tıkladıktan sonra tarayıcının üst tarafında çıkan URL’yi kopyalayınız.

Weinstag.com’u açarak kopyaladığınız URL’yi karşınıza çıkan metin girişi alanına yapıştırınız.

URL’yi yapıştırdıktan sonra “Download Now” butonuna tıklayınız.

Çıkan sayfadan “Save this image” butonuna tıkladığınızda görsel cihazınıza indirilecektir.

Instagram’ın bu görselleri yayınlamamasının bir sebebi var. İnsanların izinsiz olarak başka insanların görselini kullanmasının önüne geçmeye çalışan firma, indirme linki kullanmıyor. Weinstag, URL sistemi ile çalıştığı için sizin hesabınızla hiçbir bağlantısı olmuyor ve yalnızca görseli indirmeye çalışıyor.

Bu sayfadan kişisel içeriklerinizi ve başka bir yayın organında kullanmayacağınız görselleri indirmenizi öneriyorum. Eğer, görseli karşıdaki kişiden izin almadan kullanırsanız daha sonra başınız ağrıyabilir.