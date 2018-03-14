Instagram’a gelmesi beklenen kronolojik anasayfa düzeninin bir kandırmacadan ibaret olduğu, bizzat Instagram sözcüsü tarafından açıklandı.

Dün, sosyal medya ve medya kuruluşlarında ortaya çıkan bilgilere göre Instagram’ın geri adım attığı ve yeniden kronolojik sıraya göre anasayfa düzeni sunacağı açıklanmıştı. Hatta Foroğrafçı Jack Harding, kronolojik sıralı bir anasayfa üzerinde video çekmiş, henüz test aşamasında olduğu iddia edilen yeni düzeni herkese göstermişti.

Bu olayların ardından Dijital Trends’e ulaşan bir Instagram temsilcisi, şirketin kronolojik sırayla haber düzenine geçme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Şu anda test aşamasında olduğu iddia edilen kronolojik sıranın, şirket cephesinde hiç konuşulmadığını ve herhangi bir testin de olmadığını belirten temsilci, bu sayede dün bu habere sevinen herkesin neşesini kursağında bırakmış oldu.

Instagram algoritmaları, bir süredir kronolojik sıra yerine beğeni ve yorumların sayısı gibi faktörleri göz önünde bulundurduğu yeni bir sayfa düzenine geçiş yaptı. Bu sayfa düzeni teoride çok hoş olsa da kullanıcıların hoşuna gitmeyen bazı sıkıntılar içeriyor. Burada en önemli faktör, beğeni ve yorum kaynağı ile oluşan zaman farkı. Bazen 2 gün önceki bir gönderi 2 saat önceki gönderinin önünde yer alabiliyor. Bu da normal olarak kullanıcıların canını sıkıyor.

Instagram kullanıcılarının büyük çoğunluğu kronolojik sıraya geri dönmek istiyor olsa da, Instagram yeni anasayfa düzeninde diretecek gibi duruyor. Instagram anasayfasında eski görseller yerine yeni görselleri görmek isteyen insanlar, bu sebeple Instagram’a tepki gösteriyorlar. Facebook ve Instagram’ın yanında Twitter’da da algoritmik zaman çizelgesi var, ancak şirket bu noktada kullanıcıların isteğine göre kronolojik sıraya dönme imkanını sunmuş. Instagram’ın da böyle bir hamle yapması, kullanıcıları mutlu edecektir.