Son dönemde iyice Snapchat’e benzemeye başlayan Instagram, bu sefer bir güncelleme daha sunarak kullanıcılarını sevindirebilir.

Son dönemde iyice artan Instagram hikaye kullanımı, yavaş yavaş Snapchat’i unutturacak gibi görünüyor. Ayrıca canlı yayın özelliğini de kullanıma sokan Instagram, sunduğu son güncelleme ile artık canlı yayınlarınızı da kaydetmenize olanak tanıyor.

Böylece Instagram üzerinden yapacağınız yayınları cihazınıza kaydederek daha sonra kendiniz tekrar izleyebilir ve neler olup bittiğine tekrar bir göz atabilirsiniz. Bu durumun ayrıca oluşabilecek hukuki durumlarda da kanıt niteliğinde olacağını da unutmamak gerekli. Yani eğer aranızda Instagram’da laf atmayı ya da yayını yapan kişiyi kızdırmayı seven biri varsa bu saatten sonra iyice büyük sıkıntılar yaşayabilir demektir.

Hem Android hem iOS'e gelen bu özellik için aşağıdaki bağlantılardan Instagram sürümünüzü güncelleyebilirsiniz;