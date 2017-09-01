Instagram mobil tarayıcıda hava durumundan esinlenen yeni yüz filtreleri ve hikayeler özelliğini etkinleştiriyor. Böylece özellikle Internet bağlantısı sıkıntısı yaşayan kullanıcılar hedef alınıyor.

Instagram’ın duyurusunu yaptığı birkaç özellik telefonlara gönderilmeye başlandı. ‘Hikayeler’ özelliğini mobil tarayıcıya getiren Instagram, iOS ve Android uygulamalarına hava durumuna endeksli yüz filtreleri de ekliyor.

Instagram Hikayeler

Mobil cihazınızda bir tarayıcıdan Instagram.com adresine girdiğiniz zaman kısa süreli olarak yayında kalan Instagram Hikayelerini izleyebileceksiniz. Instagram Hikayeler, tıpkı Instagram mobil uygulamasında göründüğü gibi haber akışının sağ üst köşesinde görünecek. Bir hikayeye tıkladığınız zaman klip oynamaya başlayacak. Klibin üzerinde yer alan sağ ve sol oklara tıklayarak görüntüyü ileri ya da geri alabileceksiniz. ‘Hepsini seyret’ seçeneğine tıkladığınızda tüm gönderiler, tarih sıralamasına göre oynatılmaya başlayacak.

Instagram’ın Hikayeler özelliğini mobil ortama getirmesinin sebeplerinden biri, gelecek vadeden piyasalardaki zayıf Internet bağlantısı. Zayıf bağlantıların bir sonucu olarak kullanıcılar, uygulama yerine Instagram’ın sayfasını kullanmayı tercih ediyorlar. Mobil sayfadaki Hikayeler özelliği işte bu demografiye hitap ediyor. Bloomberg’e göre Instagram kullanıcılarının %80’inden fazlası Amerika dışından.

Hava durumuna endeksli yüz filtreleri

Instagram aynı zamanda havaya endeksli yüz filtreleri ile kendinizi nasıl hissettiğinizi eğlenceli bir yolla ifade etmenize olanak tanıyacak yeni bir uygulama başlatıyor. ‘Mutlu güneş’, ‘üzgün yağmur bulutu’, ‘kızgın şimşek’ ve ‘batan güneş’, yeni filtreler arasında yer alıyor.

Filtreyi seçtiğinizde Instagram Hikayeler’deki ruh hali değişikliğini fark edeceksiniz. Hava durumundan esinlenerek hazırlanan yüz filtrelerini diğer araçlarla birlikte de kullanabileceksiniz. Çalışmanızı bitirdikten sonra doğrudan arkadaşlarınıza gönderebilir, ya da hikayenize ekleyebilirisniz.

Instagram aslında mayıs 2017’de selfie filtreleri özelliğini getirmişti. Instagram’ın ilk başta getirdiği sekiz filtre altın taç, koala burnu/kulakları, inek gözlüğü, tavşancık, kelebek tacı, buz tacı, tavuskuşu tüyleri ve altın makyaj simgelerinden oluşuyordu.

Havaya endeksli yüz filtreleri iOS ve Android kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Version 12.0 Instagram iOS uygulamasına bu özellikler ulaştı. Instagram yaptığı açıklamada “Yüz filtreleri Instagram version 10.21 ve daha üstü versiyonlar için kullanılabilir olacak” dedi.