Instagram’dan Takip Kazalarını Alevlendirecek Güncelleme

Instagramın sessiz sedasız sunduğu yeni güncelleme, takibi bırakma esnasında sorulan ek soruyu ortadan kaldırdı. Bu düzenleme sonrası yanlışlıkla takibi bırakmak gibi eylemlerin sayısının bir hayli çoğalacağı tahmin ediliyor.

Instagram, uzunca bir süredir yanlış tıklamaların önüne geçmek için çeşitler önlemler barındırıyordu. Bu önlemlerin belki de en yaygın olarak bilineni, kasıtlı ya da kasıtsız bir kişiyi takipten çıkar butonuna bastığınızda karşınıza çıkan onay ekranıydı. Ek soru yöntemi ile kazaların önüne geçen son güncellemesinde oldukça ilginç bir şekilde bu ek sorudan vazgeçmeyi tercih etti.



Bundan böyle yanlışlıkla bir kişiyi takipten çıkardığınızda işlem anında gerçekleşecek, geri dönüşün tek yolu karşı tarafa bildirim gelecek şekilde onu yeniden takip etmek olacak. Bu yeni güncelleme vasıtası ile özellikle dikkatsiz kullanıcıların kendisini karşı tarafa açıklamak için oldukça tuhaf anlarla karşılaşacağını söylemek mümkün.

Güncellemenin neden böyle bir etkileşimi tercih ettiği konusunda henüz bir açıklama bulunmasa da yeni geliştirme şimdiden birçok kullanıcının negatif tepksini almayı başardı. Kısa zaman sonra bu işleme dair geri adım atıldığını görme ihtimalimiz bir hayli yüksek.