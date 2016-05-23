Instagram, Dezeen ile birlikte farklı tasarım kültürlerini tek bir profil altında toplayacakları yeni bir Instagram profilini Milano Tasarım Haftası'nda tanıttı.

Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, dönemin en önemli mimari ve tasarım yayınlarından biri olan Dezeen iş birliğine giderek Instagram’ın ‘tasarıma’ olan bakış açısını yansıtan fotoğrafların ve çizimlerin paylaşılacağı @Design Instagram hesabını aktif etti.

Milano Tasarım Haftası etkinlikleri sırasında tanıtılan hesabın tanıtımı bizzat Dezeen Instagram hesabı üzerinden yayınlanan fotoğraflar, gerçekleştirilen canlı yayınlar ve paylaşılan hikayeler aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu haftadan itibaren hesap için Dezeen kurucusu ve genel yayın yönetmeni Marcus Fairs’in de katkıları ile gönderiler oluşturulacak.

Instagram, @Design hesabını fazlası ile önemsiyor. Bu nedenle bizzat Marcus Fairs tarafından Instagram’ın Tasarım Başkanı Ian Spalter, tasarımcı Yves Behar, Cabana dergisi kurucusu Martina Mondadori Sartogo ve stil haberleriyle tanınan gazeteci Michelle Ogundehin ile yapılan söyleşiler, @Design'da canlı olarak yayınlandı.

Dezeen’ın @Design hesabının lansmanı için dünyanın dört bir yanından seçtiği yetenekli fotoğrafçılar, hafta boyunca @Design hesabı için son derece kaliteli içerikler üretecekler. İlerleyen dönemlerde ise @Design Instagram hesabında, dünyanın dört bir yanından tasarım harikaları yayınlanarak farklı kültürlerin kapıları aralanacak.