Instagram Dolandırıcılarından Gelen Bu Mesaja Dikkat Edin!

Dolandırıcılar, Instagram hesaplarını çalmak için yeni bir yöntem geliştirmiş durumdalar.

Mobil cihazların kullanımı ve gündelik yaşantımızda edindikleri yer, dolandırıcılara da her geçen gün yeni fırsatlar doğuruyor. Özellikle sıkça kullanılan sosyal medya platformlarının kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılar, farklı yöntemler ile hesaplarınızı ele geçirme amacında.

Bu konu ile alakalı olarak daha önceden pek çok kez haber yaparak sizleri uyarmıştık. İşte bu konuda yeni bir uyarı daha yapıyoruz; Instagram'dan gelmiş gibi gözüken mesajlara dikkat!

Dolandırıcıların yeni yöntemi aynen şu şekilde; telefonunuza gelen mesajda, Instagram kullanıcı adınız yer alarak güvenlik şartlarını ihlal ettiğiniz ve bu nedenle Instagram'ın hesabınızı askıya aldığı belirtiliyor. Hesap sahibinin siz olduğunu doğrulamanız için de "aktivasyon bağlantısı" şeklinde size bir link gönderiliyor.

Bu tarz mesajlar konusunda daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Unutmayın; size mesaj göndererek ya da telefondan ulaşarak herhangi bir sosyal medya hesabınıza ilişkin bilgileri paylaşmanızı, ya da "şu linke tıklayın" diyerek sizi bir yerlere yönlendirmeye çalışılan şeyleri dikkate almayınız.