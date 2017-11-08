Instagram, 24 saati geçen hikayelerinizi yeniden eklemenize izin veren özelliğini duyurdu. Bunun için hikaye seçiminde galeri rulonuzun derinliklerine inebilirsiniz.

Snapchat her geçen gün kötüye giderken, en büyük rakibi Instagram’da keyifler yerinde. Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Snapchat’ten aldığı özelliklere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket şimdi de hikayeler için yeni bir özellik duyurdu. Güncelleme, 24 saati geçmiş hikaye fotoğrafı ve videolarınızı yeniden eklemenize izin veriyor. Bu sayede arka arkaya atılan hikayelerde bir bütünlük sağlanabilecek.

Hikaye kısmına 24 saatten daha eski bir fotoğraf veya video eklediğinizde, yeni bir tarih çıkartması geliyor. Bu tarih çıkartması ile fotoğraf ve videolarınızın ne zaman çekildiğini gösterebilirsiniz. Hikaye bütünlüğü ile uyumlu olması için bu tarihi istediğiniz gibi büyütebilir veya yerini değiştirebilirsiniz.

Snapchat’te Haziran 2016’dan beri olan bu özellik, bundan sonra Instagram kullanıcıları için de bulunacak. Instagram’a hikayeler özelliğinin gelmesi, insanların Snapchat’i terk etmeye başlamasına sebep oluyor. Çok daha kolay bir arayüz ve çok daha fazla insanın yer aldığı Instagram, Snapchat’ten özellikler çaldığı yetmiyormuş gibi kullanıcılarını da kendisine çekiyor.

Bu günlerde Snapchat cephesi sıkıntılı süreç geçiriyor. Yeniden bir atılım yapmak için yeni fikirlere ihtiyaç duyan uygulamanın neler yapacağını ileride göreceğiz. Peki, sizce Snapchat Facebook karşısında tutunabilecek mi, yoksa zamanla unutulacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.