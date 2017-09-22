Instagram’ın sakıncalı içerikleri filtrelemek için kullandığı algoritma tartışma yaratacak davranışlar sergiliyor. Firmanın Facebook tanıtımlarındaki bir görselde açık dille tecavüz tehdidinin yazdığı görüldü.

Sosyal medya tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi milyonlarca uygunsuz içerik ve bunları yayan milyonlarca kötü niyetli kullanıcıya sahip. Ancak kendi isteğimizle girip para kazandırdığımız bu platformların birincil sorumluluğu da bu içerikleri ve kişileri temizlemek. Bunun için elbette yüzbinlerce personele ihtiyaç duyulacağından sosyal medya devleri, büyük yatırımlar yaparak filtreleyici yapay zeka yazılımları üzerinde çalışıyorlar. Hele ki Instagram gibi görsele dayalı sosyal medya mecralarında yazılım kullanmak şart oluyor.

Ancak The Guardian gazetesinin haberine göre Facebook’un sahibi olduğu Instagram, Facebook’ta yayınlanan tanıtımlarından birinde “I rape you” yani “Sana tecavüz ederim” gibi, tehdit içerikli mesajların yazdığı bir görsel kullandı.

The Guardian’ın teknoloji muhabirlerinden Olivia Solon’un geçtiğimiz günlerde aldığı nefret dolu e-postanın ekran görüntüsü olan skandal reklam şu şekilde:

"Olivia seni s... o...!!!!!

Sana tecavüz edeceğim

Seni öldürmeden önce sana tecavüz edeceğim. Seni pis fahişe!"

Olivia Solon @Twitter:

"Instagram, kendi hizmetlerini Facebook'ta başkalarına tanıtmak için en "çekici" yayınlarımdan birini kullanıyor"

Instagramın bu maile ait ekran görüntüsünü “Olivia Solon’un Instagram’daki arkadaşlarından fotoğraflar ve mesajlar” başlığıyla, Solon’un Facebook’taki kız kardeşine reklam olarak gösterdiği söyleniyor. Instagram’ın Facebok üzerinden kullanıcı toplamak için, arkadaşlarımızın Instagram içeriklerini bize gösterdiği tanıtımlara rastlamıştık. Ancak böylesine büyük bir skandala yol açan yazılımın güvenliği şüphelidir.

Kullanıcıların artan şikayetleri ve artan sapkınlık sonucunda Instagram, bu içerikleri filtrelemek için insanlarla kurduğu ekibi genişletme kararı almıştı.

Bu olay Instagram’daki rahatsız edici içeriklerin arttığına dair önemli bir ispat. Daha geçtiğimiz günlerde ben de, nasıl takip ettiğimi bilmediğim bir profilden görüntülerle dolu bir ana sayfayla karşılaştım. Yaptığım şikayetin üzerinden 1.5 saat geçmeden Instagram’dan profilin kaldırıldığına dair bir teşekkür mesajı aldım.

Muhtemelen reklam verenler arasında da kötü niyetli şahsiyetler olduğundan dolayı bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Sosyal medyada gördüğünüz uygunsuz ve rahatsız edici içerikleri şikayet etmeyi unutmayın. Eğer anormal bir durumla karşılaşırsanız bize bildirebilir ve herkesin duymasını sağlayabilirsiniz. Kardeşlerimizin ve çocuklarımızın, tıpkı sapkın insanlar gibi rahatlıkla gezebildiği bu ortamlarda onlara sahip çıkmak bizim elimizde.