Instagram başta olmak üzere aktif olarak kullandığımız sosyal medyalarda keşke olsa dediğimiz özellikleri sizler için listeledik.

Günümüzde milyonlarca hatta milyarlarca web sayfası var, ancak bunlardan çok az bir kısmı aktif olarak kullanılıyor. Dünya üzerinde en aktif kullanılan web sayfaları sosyal medyalar olmuş durumda. Bu platformların gerek web sayfaları gerekse de uygulamaları milyarlarca insanın akınına uğruyor. Bu kadar çok insanı aynı anda memnun etmek, elbette çok zor.

Bugün sizlere gelmesi halinde uygulamaları daha çok sevmemizi sağlayacak 7 özellikten bahsedeceğim. Bu özellikler sosyal medyalara eklenirse, bu platformları çok daha fazla kişi sevebilir.

Mobilde Arka planda YouTube’un çalmaya devam etmesi

Mobil telefonlarımızdan müzik dinlediğimizde genellikle Spotify, Apple Music gibi platformlardan yararlanıyoruz. Bu uygulamaların geniş kütüphanesi olsa da, şarkıların özellikle canlı performansları, amatör sanatçılar ve cover’lar bulunmuyor. Bu konuda en geniş kütüphaneye sahip olan YouTube, buna rağmen arka planda müzik dinlememize izin vermiyor. YouTube’da arka planda müzik dinlemek için YouTube Red’e üye olup aylık olarak para ödemelisiniz. Bunun için para vermek istemeyen çoğu kişi de YouTube’un bir oynatma listesi olarak çalışabilmesi için farklı yollar arıyor.

Çevrimiçi Görülme Zamanı

WhatsApp’ta son görülmeyi kapattığımız zaman “çevrimiçi” olma durumu devam ediyor. Bunun da kapalı gözükmesi için bir seçenek gelmesi güzel olurdu.

Instagram’ın DM’sinde yer alan kalbin farklı yere eklenme gerekliliği

Instagram’da bir mesaj atmak istediğinizde, gönder kısmında bir kalp butonu yer alıyor. Bu buton orada bulunduğu için, hiç tanımadığınız insanlara yanlışlıkla kalp atabiliyor ve sizin hakkınızda farklı düşünceler beslemesine neden olabiliyorsunuz. Instagram’ın bu kalp ifadesini başka yere kaldırması durumu çözecektir.

Facebook video oynatıcısı baştan tasarlanabilir

Facebook’un video oynatıcısı, böylesine büyük bir platforma yakışmayacak kadar kalitesiz. Hayır, yeni bir video oynatacak paranız yoksa kendi aramızda para toplayıp yaptıralım, olmuyor böyle.

Instagram’ın profil fotoğrafını büyütme özelliği

Instagram’ın profil fotoğrafına dokunduğumuzda büyük halini görmek çok zor olmamalı. Belki yeni bir profil fotoğrafı belirledi ve ona bakmak istiyoruz. Instagram’ın bu hakkı bize vermesi gerekiyor.

Instagram’ın zaman tünelinde başa sarma sorunu çözülmeli

Instagram’da altlara inip birinin profiline baktıktan sonra, tekrar geri döndüğümüzde sayfanın en başına atıyor. Bu sorunun ortadan çözülmesi, daha mutlu ve huzurlu bir gün geçirmemizi sağlayabilir.

Facebook’ta Birden Fazla Akış Sağlanabilir

Çok uzun yıllardan beri Facebook kullanıyoruz. Bu sebeple yüzlerce arkadaş, binlerce sayfayı beğendik. Facebook bunun için bir algoritma kullanıyor, ancak bazı kişileri önde gösterip bazılarını geride göstermek yerine, duvarı bölebilir. Örneğin, haber okumak için farklı bir duvar, arkadaşlarınızın gönderileri için farklı bir duvar gibi. Bu sayede Facebook’u istediğimiz amaçla kullanabiliriz.