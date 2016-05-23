Ami Klanker, Instagram'da bir gecede nasıl binlerce takipçi kazandığıyla ilgili samimi bilgilendirmelerde bulundu.

Dünya üzerinde milyonlarca Instagram kullanıcısı var. Ticari markalar, spor kulüpleri, ünlüler ve toplumun her kesiminden insanlar, bu sosyal medya platformuna bağlanmış durumdalar. Kimi kullanıcılar için takipçi sayısı önem taşımazken kimi kullanıcılar içinse oldukça önemli. Eğer takipçi sayınızın yüksek olmasını istiyorsanız, ciddi bir çalışma yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. Günlük olarak fotoğraflar paylaşmalı ve güzel etkileşimler yakalamalısınız.

Yüksek takipçi sayılarına daha hızlı ulaşmanın yolları da var. Bir gecede binlerce takipçiye ulaşan Ami Klinker bu yaşanan olaylar ile bilgi veriyor. " Evet, takipçi sayım bir gecede büyüdü. Yaklaşık bir milyon takipçisi olan bir markanın sayfasında fotoğrafım yayınlandı. Sebebi onların yayınladığı tarzda fotoğraf paylaşmamdı, köpeklerin ve markalarının olduğu fotoğrafları yayınladıklarını fark ettim. "

Ami Klinker, "Büyük takipçi kitlesi olan sayfalar tarafından paylaşılırsanız, takipçi kitleniz oldukça hızlı bir şekilde artacaktır." ifadesini kullandı. Kendisinin etiketlendiği paylaşımla etkileşim kuran kişileri takip ettiğini ve ardından onlarında kendisini takip ettiğini fark eden Ami Klinker, onların hoşlanacağı paylaşımlar yapmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye ve dünya üzerinde, markalarının içinde kullanıldığı ve estetik bir görünüm içeren fotoğrafları paylaşan, yüksek takipçili marka sayfaları var.

Bu sayfalara örnekler çoğaltılabilir. Takipçi sayınızın artmasını istiyorsanız, ilgi alanınızda olan marka sayfalarının paylaşımlarını dikkatli takip edip bu sayfaların hangi tarzlarda paylaşım yaptıklarını analiz edin. Tabii siz de takipçi sayınızın artmasını istiyorsanız.

Gününün 2 saatini Instagram kullanmaya ayırdığını belirten Ami Klinker, ayrıca fotoğraflarını düzenleme aşamasında birden fazla uygulama kullandığını belirtti. Mutlaka aynı filtreyi kullanmaya çalıştığını, bu şekilde marka bilinci oluşturduğunu ve daha başarılı olduğunu söyledi.