Ünlü Instagram fenomeni Hakan Kakız, hesabının kapanması sonrası soluğu Eyüp Sultan Türbesi'nde aldı.

Yaklaşık dört gün önce hesabı Instagram tarafından kapatılan ve bu süreçte zorlu günler atlattığını belirten Hakan Kakız, kendisini oyuncu, dj ve sunucu olarak adlandırıyor. Instagram hesabı kapatılınca çeşitli girişimlerde bulunan ve son çare olarak soluğu türbede alan Hakan Kakız dualarının işe yaradığını belirttiği bir video yayınladı.

Türbeye gidip dua ettikten yaklaşık 3 dakika sonra, Instagram yönetiminden mail aldığını ve hesabının açıldığını belirten Hakan Kakız, türbe ziyaretinin sadece Instagram hesabının açılması için olmadığını ve ibadet ettiğini de belirtti.

Instagram'ın hayatındaki yerini hesabı kapatıldıktan sonra anladığını belirten Hakan Kakız, hesabının açılması sonrasında oldukça mutlu görünüyor. Biz de Instagram hesabı açılan Kakız'a gözün aydın diyor, yoğun bir biçimde kullandığı Instagram hikayeleriyle mutlu günler diliyoruz.