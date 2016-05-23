Instagram Fenomeni Murat Övüç'e Ciddi Bir Dava Açıldı

Instagram'da 560 bine yaklaşan takipçi sayısıyla büyük bir kitlesi bulunan, aynı zamanda şarkıcılık da yapan Murat Övüç'ün başı belaya geirdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e, hasta çocuklarına yardım topladığı bir aile tarafından maddi ve manevi tazminat davası açıldı. Açılan bu davanın temeli 2013 yılına dayanıyor. Sosyal medya hesapları aracılığı ile M.K isimli beyin tümörü hastalığı ile boğuşan bir çocuğa, babasının yardım isteği sonrası para toplama amacıyla yola çıkan Murat Övüç'ün, topladığı paraların bir kısmını aileye vermesine rağmen, bir kısmını da kendine sakladığı iddia ediliyor.

O dönem sosyal medya hesaplarında hastalıkla boğuşan çocuğun fotoğraflarını paylaşan ve takipçilerinden yardım talep eden Murat Övüç'ün paranın bir kısmını çocuğun babasına verdiği, bir kısmını da annesinin hesabına yatırdığı söyleniyor. Bununla birlikte çocuğun yengesi ise Övüç'ü arayarak "Eğer yardım paralarını vermezsen seni televizyona veririm. 50 bin TL getirirsen bu işi burada kapatırız." diyerek tehdit ettiği iddiası var.

Tüm bu süreç sonunda hastalıkla boğuşan çocuğun yengesi ile Murat Övüç karşılıklı olarak birbirlerinden davacı olmuş. Önümüzdeki süreç ne getirir bilinmez ama iddialar gerçekse oldukça vahim bir olayla karşı karşıyayız demektir.