Instagram’da 50 bin takipçi sayısıyla (ki bu sayı her geçen dakika artıyor) sağlam bir kitle edinen Necla Canal isimli Instagram fenomeni, yaptığı paylaşımlarla herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.

Son yıllarda akıllı telefonların popüler hale gelmesiyle internet kullanımının yaş ortalaması da büyümeye başladı. Anne babalarımıza açtığımız Facebook, Instagram sayfaları sayesinde, sosyal medya çok daha farklı bir yer olmaya başladı. Bugün sizlere Instagram’da yeni yeni fenomen olmuş bir teyzemizi tanıtacağım.

Necla Canal isimli teyzemiz, Instagram hesabından tüm gündelik işlerini abartılı bir dille anlatıyor. Bir süredir devam eden bu durum, Necla teyzemizin kendisine sağlam bir kitle edinmesini sağlamış.

Fotoğraflardan ziyade yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çeken Necla teyzemizin 50 bin kişilik Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

Elmi yüzmü yıkadım

Balık pişircem balık seviyorum

Budadım

Haşlan yumurta

Bunlar kötü

Acı değil yalan atıyorlar

Lavanta gibi kokuyor

İlaçlarım

Bulaşık

Eğer paylaşımlar hoşunuza gittiyse, buraya tıklayarak Necla teyzenin Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz.